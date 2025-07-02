Путин в разговоре с Макроном отверг возможность прекращения огня в Украине – Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся 1 июля, якобы отверг возможность прекращения огня в Украине. Французский лидер сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что позиция диктатора не изменилась.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg с ссылкой на источники. 1 июля между Макроном и Путиным состоялся телефонный разговор впервые с 2022 года.

По словам собеседников журналистов, президент Франции в тот же день связался с Зеленским, чтобы проинформировать его о своем телефонном разговоре с президентом РФ.

"Французский президент сказал Зеленскому, что позиция Путина по прекращению войны в Украине не изменилась, и он продолжает отвергать прекращение огня, сказал источник на условиях анонимности, поскольку переговоры являются частными", – говорится в материале.

Издание NYT с ссылкой на источники пишет, что Макрон и Путин, по-видимому, нашли общий язык по Ирану, однако их разногласия по поводу войны в Украине продолжаются. Журналисты отмечают, что звонок был "дипломатическим риском" для Макрона из-за того, что западные лидеры пытаются поддерживать изоляцию Москвы с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Путин попытался использовать войну между Израилем и Ираном и ее последствия как способ разорвать эту изоляцию, представив Россию в выгодном положении для посредничества из-за ее тесных связей с Ираном.

Отметим, что Елисейский дворец по итогам разговора проинформировали, что Макрон призвал Путина к скорейшему прекращению огня между Украиной и Россией. Также он пре"зидент Франции подчеркнул "неизменную поддержку Парижем суверенитета и территориальной целостности Украины".

В то же время в Кремле заявили, что при обсуждении ситуации в Украине Путин повторил свою позицию: он назвал войну "прямым следствием политики Запада", который якобы "игнорировал интересы безопасности России", создавал в Украине "антироссийский плацдарм" и не реагировал на нарушение прав русскоязычного населения.

Как сообщал OBOZ.UA, на полях саммита НАТО в Гааге Зеленский и Макрон провели переговоры. Одним из результатов переговоров стали договоренности о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!