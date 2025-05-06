Угроза, которую создает Россия, выходит за пределы Украины – премьер Нидерландов

Европе стоит нарастить обороноспособность и увеличить инвестиции в эту сферу. Потому что угроза, которую создает Российская Федерация, "распространяется за пределы Украины и все чаще проявляется в гибридных формах".

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Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф. 5 марта на своей странице в X (Twitter) он сообщил, что совместно с премьером Польши Дональдом Туском посетил мемориальные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения страны от нацистской оккупации.

"Война, которая закончилась 80 лет назад, напоминает нам, что свободу нельзя воспринимать как должное.

Фактически, прямо сейчас на восточной окраине Европы мы видим, что Украина втянута в борьбу за свое дальнейшее существование как нации и за свой мир и безопасность. Угроза, которую создает Россия, также распространяется за пределы Украины и все чаще проявляется в гибридных формах", – заявил Схооф.

Поэтому, подчеркнул он, Европе нужно больше инвестировать в собственную безопасность. Каждая европейская страна несет большую ответственность за то, что она могут сделать на национальном уровне, "чтобы построить более сильную европейскую опору в НАТО".

На переговорах с Туском премьер Нидерландов также обсудил другие вопросы, в том числе проблему нелегальной миграции.

"Наконец, я выразил глубокую благодарность Дональду Туску за то, что он приехал в Нидерланды в этот важный день. В такие неспокойные времена, как сейчас, союзникам крайне важно тесно сотрудничать", – подытожил политик.

Как писал OBOZ.UA, Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Диком Схоофом отметил: история Второй мировой учит, что нельзя путать мир с капитуляцией. Поэтому сейчас очень важно, чтобы Украина добилась справедливого мира. Единственный путь к этому – поддержка Киева в конфронтации с Москвой.

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