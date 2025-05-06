'Нельзя путать мир с капитуляцией': Туск призвал при урегулировании войны в Украине не забывать историю Второй мировой

История Второй мировой войны учит, что нельзя путать мир с капитуляцией. Поэтому сейчас очень важно, чтобы Украина добилась справедливого мира. Единственный путь к этому – поддержка Киева в конфронтации с Россией.

Видео дня

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск 5 мая во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Он призвал европейские страны сделать все возможное, чтобы в Украине "воцарился справедливый мир".

Туск заверил, что в Польше очень хотят этого, ведь "война в Украине представляет непосредственную угрозу для Польши, которая является прифронтовой страной".

Он также напомнил, что 90% всей помощи для Украины идет через Польшу, и Варшава инвестирует в это значительные средства и несет определенные риски.

"Но история Второй мировой войны учит нас тому, чтобы никогда не путать мир с капитуляцией. Я себе не представляю, чтобы какая-то из наших стран приложила руку к победе Путина в этой войне. И поэтому, надо сделать все возможное, чтобы воцарился мир, а единственным путем, который ведет к справедливому миру, и который будет формировать безопасность для наших стран – это поддержка Украины в ее конфронтации с Россией", – подчеркнул Туск.

Он добавил, что нельзя никоим образом участвовать "в каких-то процессах, которые бы фактически означали капитуляцию Украины".

Дональд Туск подчеркнул - если российский диктатор Владимир Путин победит в этой войне, "то на следующий день и поляки, и голландцы должны начать бояться за собственную физическую безопасность".

"И не нужно в этом иметь каких-то сомнений", – констатировал Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Туск заявил, что Польша хочет не просто быть солидарной с Украиной - а зарабатывать на ее восстановлении. По его словам, этим будут заниматься и другие страны, а потому Польша не хочет оставаться в стороне от этого процесса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!