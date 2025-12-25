Удар по саркофагу ЧАЭС забыт? Россия снова пытается переложить ответственность за угрозы ядерной безопасности на Украину

Российская пропаганда распространяет фейки о якобы "подготовке Киевом провокации" на Чернобыльской атомной электростанции. Государство-агрессор (дрон которого 14 февраля 2025 года повредил укрытие над ЧАЭС) пытается обвинить и дискредитировать Украину, обеспечив себе вымышленное алиби.

Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации. "Россия снова пытается переложить ответственность за угрозы ядерной безопасности на Украину", – говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПД.

Как именно манипулирует враг?

Директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов в интервью AFP ранее отмечал: еще один удар по саркофагу (или даже рядом с ним) может привести к обрушению внутренней конструкции укрытия.

"Если ракета или беспилотник попадут в него непосредственно или даже упадут где-то поблизости, например "Искандер", это повлечет мини-землетрясение в этом районе. Никто не может гарантировать, что после этого укрытие останется целым. В этом главная угроза", – предупреждал Тараканов.

На основе этого материала россияне запустили дискредитационную пропагандистскую кампанию. Предостережение о рисках и опасности действий России враг подает как "подготовку провокации" якобы самой Украиной.

"В публикациях искажаются заявления руководства станции и намеренно игнорируется ключевой факт: именно Россия своими хаотичными атаками создает реальные риски для ядерной безопасности", – подчеркнули в ЦПД.

Российские так называемые СМИ умалчивают тот факт, что укрытие над ЧАЭС, построенное в 2017 году, уже было повреждено дроном оккупантов 14 февраля 2025-го.

"Цель манипуляции – создать информационное алиби, дискредитировать Украину и снять ответственность с РФ, одновременно запугивая международное сообщество и подрывая доверие к украинским заявлениям о реальных угрозах", – объяснили эксперты.

Что известно о повреждении укрытия над четвертым энергоблоком ЧАЭС

Ударный российский дрон с фугасной боевой частью попал в изоляционное сооружение на территории Чернобыльской атомной электростанции во время атаки в ночь на 14 февраля. На объекте, который защищает весь мир от радиации, разгорелся пожар. Потребовалось несколько недель, чтобы полностью потушить возгорание.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что в результате прилета в обшивке саркофага (объект "Укрытие") насчитывается 330 отверстий, каждое в среднем 30-50 сантиметров.

Повышения уровня радиации на ЧАЭС не наблюдалось.

Как писал OBOZ.UA, директор ЧАЭС Сергей Тараканов сообщал, что полное восстановление защитных функций саркофага после российской атаки может занять три или четыре года.

