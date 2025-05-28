'Надеемся, что войны до июня 2026-го уже не будет': Зеленский назвал ключевые вызовы для Украины и объяснил ситуацию с поставками оружия

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами. Во время разговора он сделал ряд заявлений о ситуации на фронте, о планах врага и о том, как их воплощению препятствуют украинские воины.

Видео дня

Также президент приоткрыл завесу тайны вокруг того, продолжатся ли переговоры с Россией и когда это может произойти, а также рассказал об ударах, которые Украина наносит по России, а также о роли США в завершении российско-украинской войны и о том, когда в Украине может воцариться мир. Ключевые заявления Зеленского - в материале OBOZ.UA.

Ситуация на Сумщине

Ситуация на Сумщине приобрела особую остроту после появления информации о том, что России удалось захватить несколько населенных пунктов в приграничье региона. Неудивительно, что всплыла эта тема и на встрече представителей медиа с Зеленским.

Комментируя ситуацию на Сумщине, президент подчеркнул, что россияне на Сумском направлении накапливают более 50 000 своих военных. Они находятся на Курщине, там сконцентрированы "самые большие и сильные" войска врага, ведь на севере Украины Кремль стремится реализовать дерзкую цель: создать "буферную зону" глубиной в 10 км, о которой говорил российский диктатор Владимир Путин

"Но у нас там есть успехи. Сегодня взяли, например, 8 пленных в районе Теткино. Сейчас у меня была встреча с Сырским, начальником Генштаба Гнатовым. Сырский говорил, что пополняют обменный фонд. Для нас это очень важно. И поэтому мы там действуем, мы там находимся. Есть, безусловно, диверсионные операции "русских" на Сумщине и есть наши ответы", - информировал Зеленский.

Ситуация в Донецкой области

Одной из целей Кремля является пересечение российскими войсками административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями, констатировал президент. Однако, по его словам, сейчас россиянам достичь этой цели не удается. Так же как не могут они и достичь другой цели: захватить Покровск.

"На Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их отбросили на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять всех своих войск с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск", – сказал президент.

Он также назвал "не более чем фантастикой" мечты россиян о наступательной операции через Днепр на Запорожском направлении.

Продолжение переговоров с Россией

Конкретики относительно того, когда именно может состояться следующий раунд переговоров, глава государства не привел. Зато он рассказал, что сейчас обсуждаются сразу несколько площадок для проведения такой встречи. В частности, речь идет о Ватикане, Турции и Швейцарии.

Президент добавил, что заинтересованность в том, чтобы принять украинскую и российскую делегации, выражали также страны Африки, однако против этого, по словам Зеленского, выступила Россия. Зато Москва "передала сигнал" относительно Беларуси как возможной "переговорной площадки". Однако это предложение не устраивает уже Киев.

"Беларусь для нас на сегодня является страной, из которой полетели ракеты, и соответственно она является союзником страны, которая на нас напала. И войска заходили из Беларуси. Это просто невозможно в отношении Беларуси", - подчеркнул Зеленский.

При этом президент в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров ради мира.

"Мы готовы к формату Трамп-Путин-я, и мы готовы к формату Трамп-Путин, Трамп-Зеленский и потом втроем. Я имею в виду одновременно, не то, что это разбросанные встречи в каком-то там пространстве в течение года-двух", - отметил он.

Роль США в переговорах по завершению войны и санкции против России

Несмотря на все, Украина предпочла бы, чтобы Соединенные Штаты Америки оставались в переговорном процессе по завершению российско-украинской войны, констатировал Зеленский.

"Соединенные Штаты Америки проводят, во-первых, дипломатическую работу, во-вторых, санкционную работу. Мы хотим шагов, о которых мы уже сказали. Третье – у нас восстановлены поставки и поддержка разведданными. Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса", – подчеркнул глава государства.

Президент считает, что Вашингтон не будет настаивать на том, чтобы Украина без боя отдала России неоккупированные ею ныне части Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины, как того требует Кремль.

"Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу, прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина находится", – отметил он.

В то же время Украина ждет того, что США введут новые санкции против агрессора. Об этом Киев говорит с американской стороной, в частности с представителями Сената, которые поддерживают санкционное давление на Россию.

По мнению Зеленского, администрация Трампа до сих пор не применила новые санкции против РФ из-за ожидания уступок со стороны Москвы.

"Не введение сильного пакета санкций, я думаю, было прогнозируемым из-за того, что Америка ждала уступок со стороны РФ. По моему мнению. Иначе пакет был бы проголосован уже. Я думаю, что Америка очень надеялась и я думаю, что сейчас немного уменьшено это ощущение у них. Уменьшено ощущение, что Путин действительно хочет окончания войны. И даже то, что есть в медиа или есть в риторике того или иного должностного лица США, я не уверен, что это действительно соответствует их прогнозам и анализу их разведки относительно действий Путина", – считает Зеленский.

В то же время отсутствие нового санкционного давления, предположил президент, изрядно приодбодрило Кремль

"И это точно будет отображаться в том или ином смысле на поле боя. Потому что они эмоционально вдохновляются словами. Готовы жизнь отдать и не понимают за что отдают, куда идут и так далее. Поэтому я думаю, что это точно нам не помогает", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что без "конкретных шагов" со стороны Запада о завершении войны нечего и мечтать

"Безусловно, есть люди, которые считают, что если ввести сильные санкции, то могут закрыться возможности диалога с "русскими". Мы понимаем, что в Америке такие люди есть. Мне кажется, что такие люди есть и в Европе, которые выступают именно за то, что надо оставлять цепочки для этих переговоров и все соответственно боятся таких действий. Мне кажется, что так оно не работает с Путиным. Поддерживая, кстати, тезис, не мой, а Соединенных Штатов Америки, что именно через силу можно заставить "русских" думать о мире. Потому что сейчас они думают о войне", – убежден Зеленский.

Состояние российского ВПК

Для производства оружия Россия продолжает получать компоненты из разных стран, подчеркнул Зеленский.

"Далее большая проблема с ВПК, с компонентами, которые идут из Китая, из Тайваня, из США и из некоторых немногих компаний Европы. Около трех десятков ключевых предприятий ВПК России последовательно имеют соответствующие контракты с компаниями из этих стран, о которых я сказал... Я понимаю, что на уровне лидеров стран, США или Европы никто это не поддерживает. Как с этим бороться? Очень как раз просто. Есть санкции этих стран. И поэтому, когда мы говорим о санкциях, Украина передает соответствующие документы с названиями этих компаний, этих стран и с названиями компонентов, которые поставляются в российские ракеты, дроны и так далее. Пока что у них увеличение производства дронов. То, что мы видим", – подчеркнул президент.

Впрочем, в рассказы россиян о том, что уже скоро РФ сможет производить по тысяче дронов в сутки, Зеленский не верит: по его словам, сейчас в РФ пытаются достичь показателя в 300-350 беспилотников в день.

"Они получили задание иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет", – сказал президент.

Украинские удары по целям в РФ

Тем временем Украина продолжает наносить удары по целям в российском тылу. И имеет определенные успехи в "демилитаризации" врага на его же территории.

По словам Зеленского, недавно украинские воины "ударили 400 маленькими дронами по РФ и уничтожили 40 единиц техники одновременно".

"И мы сделали такой шаг. Он был применен исключительно военными, исключительно на поле боя. Это была попытка такой операции. И мы продемонстрируем им в разы больше, чем эта операция. Мы это сделаем, нам это удалось", – отметил президент.

Российские удары по Украине

В последние дни Россия усилила террор Украины с воздуха. Несмотря на это, украинские воины продолжают использовать ракеты для комплексов Patriot "осторожно".

"Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают. По дополнительным системам, я думаю, что мы приближаемся к некоторым решениям, но пока не могу вам сказать. Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО мы уже совсем близко", – сообщил Зеленский.

Поставки западных вооружений в Украину

Военная помощь Украине не остановилась, оружие продолжает поступать, отметил Зеленский.

"Мы постоянно говорим с разными странами по увеличению поставок. В основном на уровне Министерства обороны, на моем уровне, а потом менеджментом занимаются соответствующие институты. Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить не бесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы. Это касается и артиллерийских снарядов и ПВО, различных вещей – на все это нужны финансы", – подчеркнул он.

Обмены пленными

Говоря об обменах пленными между Украиной и Россией, глава государства сообщил, что на украинской территории до сих пор остаются российские наемники из Китая и Северной Кореи, которых пленили украинские воины.

"Мы же сказали на кого мы меняем - на украинских военных. Предложения с той стороны после наших сигналов пока не было. Корейцы тоже пока у нас", – подчеркнул он.

В то же время, по его словам, Россия отказывается включать в обменные списки граждан других стран.

"Они хотят влиять на отношения между Россией и теми странами, откуда эти ребята приехали. И они решают свои вопросы – то, что им нужно. Иногда им нужно давление, иногда им нужно обменять на своих спецагентов, которые находятся в тюрьмах в других странах", – заявил Зеленский.

Также, по его словам, россияне не хотят обменивать граждан из Беларуси.

Когда может закончиться российско-украинская война

По словам главы государства, шансы на завершение войны растут одновременно с уменьшением способности России продолжать агрессию. А она, в свою очередь, напрямую зависит от работы российского ВПК – и Зеленский выразил надежду, что под давлением западных санкций Москва вынуждена будет остановить боевые действия уже к лету следующего года.

"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофический для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая", - заявил президент.

В то же время, отметил он, прогнозирование осложняется тем, что никто точно не знает, какая часть российской экономики находится в тени и сколько запасов для продолжения войны остается у России.

"Я не думаю, что нам всем известны все детали. Но это будет. Мы считаем, что самый главный вызов - это растущий ВПК. То, что мы видим. Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну", - выразил надежду Зеленский.

Материал дополняется