Убедился лично: глава МИД Германии посетил Одессу и заявил о необходимости укрепления украинской ПВО. Фото

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой 1 июля посетил Одессу. Там главы МИД обсудили усиление возможностей украинской ПВО и дальнейшие инвестиции в совместное производство оружия.

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Также они говорили об укреплении международной поддержки Одесского региона и его жителей в условиях российских террористических ударов и перспективах развития сотрудничества между немецкими и украинскими регионами. Об этом сообщили в МИД Украины, а Сибига подробно рассказал об этом визите на своей странице в соцсети Х.

"Мы обсудили с министром Вадефулем пути укрепления украинской противовоздушной обороны, такие как поставки новых систем и перехватчиков, инвестиции в совместное производство средств ПВО, украинские беспилотники-перехватчики и возможности дальнего радиуса действия", – написал он.

Посещение Одессы министры начали с чествования памяти украинских защитников, которые погибли, защищая Украину от российской агрессии. Также посетили Одесский порт, где ознакомились с последствиями российских ударов и получили брифинг по актуальной ситуации безопасности в регионе.

"То, что мы увидели, четко показывает, насколько актуальным является укрепление воздушного щита Украины. Чтобы защитить наших людей, экономику и глобальную продовольственную безопасность", – отметил Сибига.

Иоганн Вадефуль отметил – то, что такие жестокие атаки происходят в Европе, в 21-м веке, является вызовом для Германии и всего европейского сообщества.

"Мы должны думать о том, какие системы ПВО мы можем предоставить. Возможно, Украина установит их на кораблях, чтобы морские пути здесь были еще более защищены. Я очень четко почувствовал в течение этих двух дней, что угроза с воздуха возросла до такой степени, которой мы не видели в предыдущих вооруженных конфликтах. Она представляет опасность не только военным боевым операциям, но и глубинке", – сказал он.

Сибига выразил благодарность Германии за ее значительный вклад в укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины, а своему коллеге – за его смелый визит в нашу страну. Министр иностранных дел ФРГ отметил мужество и стойкость украинского народа и заверил в прочной и долгосрочной поддержке Германией нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня в Украину с официальным визитом прибыл новый глава министерства иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. В столице он посетил один из домов, разрушенных в результате российского ракетного обстрела.

Вадефуль встретился с президентом Владимиром Зеленским. Перед этими переговорами глава государства подчеркнул, что позиция Берлина относительно будущего вступления Украины в НАТО изменилась – теперь ФРГ не выступает против.

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