Германия поддержит членство Украины в НАТО: Зеленский провел встречу с Вадефулем. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский 30 июня встретился с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, который впервые после назначения на должность посетил Киев. Перед этими переговорами Зеленский заявил, что позиция Берлина относительно будущего вступления Украины в НАТО изменилась – теперь ФРГ не выступает против.

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"Очень важный момент... Я хотел бы вас сегодня лично поблагодарить за сигнал, которого очень давно – а может даже никогда – не было слышно от немецкой стороны. Во время саммита НАТО, во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО и Украины, немецкая сторона сказала, что считает, что Украина должна быть в Альянсе, и это в интересах безопасности всей Европы", – процитировало президента агентство "Укринформ".

Зеленский добавил, что "очень рад соответствующим сигналам поддержки".

На сайте ОП сообщается, что глава МИД Германии заверил: его страна будет продолжать стоять на стороне Украины. Он согласен, что давление на Российскую Федерацию необходимо усилить, чтобы принудить ее к мирным переговорам. Стороны обсудили дополнительные ограничения энергетического и банковского секторов, теневого танкерного флота, снижение предельной цены на нефть.

"Мы принимаем соответствующие меры. 18-й санкционный пакет – пример этого. Мы хотим убедить всех европейских партнеров, чтобы этот пакет был эффективным. И наших американских коллег также – чтобы Соединенные Штаты приняли необходимые меры", – сказал Вадефуль.

Еще одной важной темой была защита украинцев от российских обстрелов. Зеленский отметил, что ФРГ уже сделала весомый вклад в укрепление нашей ПВО и готова делать больше. Речь шла о возможности поставки дополнительных систем IRIS-T и о финансировании украинского производства перехватчиков для противодействия "Шахедам".

Во встрече приняли участие представители пяти немецких оборонных компаний, три из которых уже работают в Украине. С ними обсудили расширение оборонного сотрудничества, совместное производство оружия.

"Это важное партнерство для нас. Мы будем развивать соответствующий милитари-хаб и в Украине, и не только", – сказал глава государства.

Также поднимались вопросы присоединения Украины к Европейскому Союзу и Североатлантическому альянсу.

"Зеленский отметил позицию Германии во время саммита НАТО в Гааге о том, что Украина должна быть членом альянса, ведь это в интересах безопасности всей Европы", – сообщили в Офисе президента.

"Спасибо канцлеру, его команде, народу Германии за неизменную поддержку украинцев с начала этой войны. Действительно, наибольшую поддержку сегодня в Европе оказывает именно Германия. И после увеличения в этом году это будет в пределах 9 миллиардов евро. Это очень ощутимая помощь", – поблагодарил глава государства.

Как ранее писал OBOZ.UA, 30 июня Иоганн Вадефуль, впервые прибыв в Украину, посетил один из домов в столице, разрушенных в результате российского ракетного обстрела.

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