'Мы будем твердо стоять на стороне Украины': в Киев прибыл с визитом новый глава МИД Германии

В Украину в понедельник, 30 июня, с официальным визитом прибыл новый глава министерства иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Это первый визит главы немецкого внешнеполитического ведомства в Киев с момента назначения на должность.

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Об этом сообщает DW. Вадефуль уже пообщался с журналистами на вокзале в украинской столице, подчеркнув, что Берлин и все европейские партнеры будут "твердо стоять на стороне Украины".

Министр отметил, что российский диктатор Путин зря надеется на то, что Европа ослабит помощь Киеву в его борьбе с полномасштабным вторжением войск РФ.

"Мы и в дальнейшем будем твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла успешно защищаться – с помощью современной системы противовоздушной обороны и другого вооружения, гуманитарной и экономической помощи. С этим обязательством я сегодня приехал в Киев", – сказал глава немецкого МИД.

Он добавил, что несмотря на ежедневные обстрелы российской армией украинцы "снова и снова" с решимостью защищают свою страну, свою свободу и свое будущее, демонстрируя невероятное мужество, силу и выносливость.

По мнению Вадефуля, украинский народ защищает не только свободу и суверенитет своего государства, но и безопасность и свободу Европы от агрессии Путина.

"Именно поэтому мы и в дальнейшем будем сосредотачивать все наши усилия на поддержке Украины. Свобода и будущее Украины - это важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности", – заверил министр.

Глава МИД Германии также высказался о необходимости введения новых санкций против России. Он напомнил, что Украина неоднократно соглашалась на прекращение огня и доказывала, что стремится к завершению войны путем переговоров. В то же время в РФ отвергают все предложения, поэтому стоит и дальше ограничивать ее способность финансировать войну с помощью санкций.

"Идеология империализма, которая руководит Путиным, – это самая большая угроза нашей безопасности в Германии и Европе. Решимость партнеров по НАТО инвестировать в будущем 5% ВВП в сферу обороны и безопасности четко свидетельствует о том, что мы как союзники готовы постоянно защищать нашу свободу и безопасность", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украине необходима поддержка союзников и позиция силы. Только так она сможет противостоять агрессии Российской Федерации.

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