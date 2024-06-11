У Зеленского заявили, что надежды на то, что Китай все же приедет на Саммит мира, призрачны

Китай, скорее всего, не будет участвовать в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. По состоянию на 11-е число представители Пекина так и не подтвердили своего участия.

Уточнение об этом сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире объединенного национального телемарафона. Напомним: в конце мая в МИД КНР заявили, что не поедут в Швейцарию на конференцию.

"По состоянию на данный момент нет подтверждения от Китая о том, что они будут участвовать в саммите. И надежды на то, что они будут участвовать в саммите, они призрачны", – объяснил Никифоров.

В Пекине ранее связывали свое решение с тем, что на мероприятии не будет представителей РФ.

По данным Der Spiegel, отказ Китая от Глобального саммита мира стал "горьким разочарованием" для Владимира Зеленского. И его неожиданный визит на сингапурский саммит по безопасности 9 июня был связан именно с этим решением Поднебесной.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июня американская поп-дива Мадонна поддержала Глобальный саммит мира, который запланирован на 15-16 июня и будет сосредоточен на полномасштабной войне в Украине. Звезда сделала акцент на судьбе детей во время войны и призвала присоединяться к ней в этой борьбе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!