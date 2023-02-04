У Зеленского рассказали, какими вопросами будет заниматься новоназначенный заместитель главы ОПУ

Новоназначенный заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба в этой структуре будет заниматься региональной политикой. Ранее он занимал должность руководителя Киевской областной военной администрации.

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Про обязанности Кулебы рассказал Михаил Подоляк, советник главы ОП в интервью украинскому журналисту Василию Голованову. Видео обнародовано на Youtube в пятницу, 3 февраля.

По словам Подоляка, региональную политику в украинском государстве необходимо оптимизировать. С такими задачами экс-глава КОВА "совершенно справится", считает он.

"Нужно наладить отношения на разных уровнях с местными властями, чтобы в этом было больше системности, стабильности и конкретики", – отметил чиновник.

Напомним, что в конце января 2023 года глава украинского государства Владимир Зеленский уволил глав пяти областных госадминистраций Украины. Президент подписал указы. Речь идет про руководителей Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской ОВА.

Алексей Кулеба сразу после увольнения с должности руководителя КОВА был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины. Ранее это кресло занимал Кирилл Тимошенко.

Что известно про Алексея Кулебу, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кирилл Тимошенко подтвердил, что уходит в отставку. Причины не уточнил, а только поблагодарил за "возможность делать добрые дела". Зеленский подписал его заявление на увольнение.

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