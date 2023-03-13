У Украины и США появились разногласия в видении продолжения войны – Politico

В администрации американского президента Джо Байдена якобы появились разногласия с официальным Киевом по ряду вопросов, которые касаются перспектив ведения войны и, конечно, новых поставок вооружения. Подобные несоответствия возникли на фоне многомесячных ожесточенных боев за Бахмут в Донецкой области и диверсии на газовых магистралях первого и второго "Северного потока"

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Об этом сообщили журналисты издания Politico, ссылаясь на чиновников в Белом доме, которые предпочли не называть своих имен. В то же время они ссылаются на вполне публичные заявления официальных лиц США.

"Я, конечно, не хочу сбрасывать со счетов огромную работу, которую проделали украинские солдаты для защиты Бахмута, но думаю, что этот город носит скорее символическое, чем стратегическое и оперативное значение", — напоминают они слова министра обороны Ллойда Остина собеседники журнала.

Сами Штаты по большей части опасаются, что именно бахмутское направление истощит ресурсы Вооруженных сил Украины, которые следует накапливать перед масштабным контрнаступлением. Из-за этого в кулуарах Белого дома ведутся прения об обеспечении Киева дальнобойным оружием, в частности, ракетами ATACMS.

"Администрация не предоставила эти ракеты большой дальности, потому что в собственном арсенале Америки их мало. Есть также опасения, что Украина может нанести удар по дальним целям России, что может привести к эскалации войны", – указано в материале.

И, наконец, взрывы на газопроводах "Северные потоки", по версии американской разведки, могли стать следствием кропотливой работы "проукраинских групп" что бы этот термин не означал. Сам Байден не видит в столь резонансных диверсиях украинского следа, но дискуссии по этому поводу в его команде не умолкают.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Зеленского, слухи о причастности Украины к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" распускаются преднамеренно. Причем такие сообщения выгодны не только России, но и ее зарубежным бизнес-партнерам, которые и могут стоять за дезинформацией.

Еще раньше диктатор Путин нашел новых виновных во взрывах на "Северных потоках". Глава Кремля утверждает, что это якобы сделал тот, "кто заинтересован".

"Вот кто заинтересован, чтобы только через Украину проходила линия подачи российского газа на европейский рынок, кто заинтересован, чтобы Украина получала деньги, тот и взорвал", – с риторическим вопросом обратился он к своей аудитории в России.

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