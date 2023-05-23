'У Украины есть потенциал, а мы поможем': Столтенберг резко ответил на пророссийское заявление Орбана

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг отреагировал на скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина якобы не способна победить РФ на поле боя. Он заявил, что президент России Владимир Путин недооценил решимость украинцев и готовность Запада оказывать им помощь.

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Соответствующее заявление Столтенберг озвучил перед совместным заседанием с министрами обороны ЕС в Брюсселе. В частности, он сказал журналистам, что обучение украинских летчиков на истребителях F1-16 является четким сигналом для Москвы, свидетельствующим, что союзники будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Поэтому это Россия не сможет выиграть войну, подчеркнул генсек НАТО.

"Я абсолютно уверен, что у Украины есть потенциал, есть воля, смелость, но также и у союзников по НАТО есть обязательства, есть решимость поддержать их, чтобы освободить (земли. – Ред.) и гарантировать, что президент Путин не выиграет эту войну", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что глава Кремля "совершил несколько стратегических ошибок, когда вторгся в Украину".

"Он полностью недооценил украинцев. Украинцы уже продемонстрировали способность освобождать свои территории", – сказал генсек НАТО.

Как известно, Столтенберг должен обсудить с министрами обороны ЕС необходимость наращивания производства оружия и боеприпасов, а также совместный план работы НАТО с ЕС. Столтенберг отметил, что война в Украине демонстрирует важность тесного сотрудничества между двумя блоками.

Он приветствовал решение начать обучение украинских пилотов на F-16 и отметил, что США станут основным поставщиком истребителей. По его словам, поставки боевых самолетов Украине не сделают союзников НАТО участниками конфликта или поддерживающими конфликт.

"Украина имеет право на самооборону, свою защиту. Право на самооборону закреплено в уставе, а мы помогаем Украине отстаивать это право", – сказал Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 мая заявил, что Украине якобы не удастся победить Россию в войне, а дальнейшая помощь якобы приведет лишь к новым жертвам. В МИД Украины отметили, что Орбан снял ответственность с РФ за ее агрессию.

– Глава МИД Германии Анналена Бербок и глава МИД Венгрии Петер Сийярто устроили перепалку во время встречи глав МИД в Брюсселе. Бербок раскритиковала Сийярто за отказ одобрить дополнительную помощь Украине.

– 19 мая Венгрия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. Это может привести к задержке окончательного решения и необходимости дальнейших переговоров с Венгрией и другими странами ЕС.

– Будапешт заявил о готовности предоставить площадку для переговоров Украины и РФ и поддержал "мирный план" Китая.

– Британия ввела новые санкции против РФ из-за нарушений прав человека. Ограничения коснулись агентов ФСБ и следователей за арест британо-российского гражданина Владимира Кара-Мурзы.

–Сийярто даже ездил в Китай, чтобы обсудить "усилия в пользу мира".

– Премьер Венгрии Виктор Орбан выдал, что природа войны в Украине ему "непонятна", и поддержал сразу все "мирные планы".