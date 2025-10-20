"У России есть планы": в ГУР оценили угрозу для Украины со стороны Беларуси
Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий прокомментировал потенциальную опасность со стороны Беларуси для Украины и Европы. По его словам, беларуская территория может быть использована Россией для провокаций и агрессивных действий.
Однако пока мощных группировок там нет, а уровень угрозы остается низким. Об этом Скибицкий рассказал в понедельник, 20 октября.
Скибицкий подчеркнул, что разведка постоянно мониторит ситуацию на беларуской территории, в частности военную активность как беларуских, так и российских сил.
В то же время генерал-майор подчеркнул, что в Кремле сохраняются планы использовать союзную Беларусь для операций не только против Украины, но и против стран Балтии, Северной Европы и прежде всего Польши.
Россия действительно готовится к возможному конфликту, поэтому Украина и партнеры продолжают держать ситуацию под пристальным контролем.
Как писал OBOZ.UA:
– Александр Лукашенко ранее заявил, что он и российский диктатор Владимир Путин обеспокоены тем, как "выжить в это сложное время".
– По данным Службы внешней разведки Украины, Беларусь наращивает оборонное производство для нужд российского ВПК. На фоне западных санкций РФ ищет альтернативы получения компонентов своего вооружения.
