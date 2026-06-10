В 1946 году на Конгрессе ФИФА было принято решение провести первый послевоенный и четвертый по счету чемпионат мира в Бразилии.

Видео дня

Подготовка к чемпионату мира

Желающие принять участие в мундиале на предварительном этапе были распределены по десяти отборочным группам. Из некоторых групп в финальный турнир выходили по две команды, из других – по одной. В итоге 14 финалистов вместе со сборными Италии и Бразилии должны были составить финальную группу, которая определяла обладателя Кубка мира.

По настоянию президента ФИФА Жюля Риме представителям американского континента было гарантировано семь мест в финальном турнире. Европа, где уровень развития футбола к тому времени был значительно выше, получила лишь шесть мест.

Это вызвало недовольство и привело к тому, что многие европейские страны, включая Чехословакию, Венгрию, Данию и Голландию, отказались от участия в турнире.

Дебют британских сборных

Впервые в розыгрыше Кубка мира приняли участие сборные Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии. Все четыре команды были объединены в одну отборочную группу. Лучшие результаты показали Англия и Шотландия, однако позднее шотландцы отказались от участия в чемпионате мира.

Путевки в финальный турнир также завоевали сборные Югославии, Швейцарии, Швеции и Испании. Американский континент в финальной стадии представляли команды США, Мексики, Боливии, Парагвая, Чили и Уругвая.

Чемпионат стартует на "Маракане"

26 июня на крупнейшем стадионе мира "Маракана", специально построенном к чемпионату, состоялся матч открытия. За игрой, в которой сборная Бразилии победила команду Мексики со счетом 4:0, наблюдали около 160 тысяч зрителей.

Затем хозяева турнира сыграли вничью со Швейцарией – 2:2 и победили Югославию – 2:0, обеспечив себе место в финальной стадии соревнований.

Неудача Англии и проблемы Италии

Неудачным этот чемпионат оказался для сборной Англии. Несмотря на наличие таких известных игроков, как Райт, Мэттьюз, Рамсей и Финни, англичане проиграли сборной США со счетом 0:1, а затем уступили Испании – 0:1. Судьбу англичан также разделили югославы и двукратные чемпионы мира – итальянцы.

Неудачное выступление Италии во многом объяснялось трагическими событиями 1949 года. Возвращаясь из турне по Южной Америке, в авиакатастрофе погибла команда "Торино", которая составляла основу национальной сборной. На чемпионат мира итальянцы привезли молодых и недостаточно опытных игроков, которые не смогли противостоять более сильным соперникам.

Финал мечты для Бразилии

Бразильские поклонники футбола ожидали от своей команды только победы.

16 июля в Рио-де-Жанейро состоялся решающий матч между сборными Бразилии и Уругвая. Первый тайм завершился со счетом 0:0. Уругвайцы грамотно оборонялись и сдерживали атаки хозяев поля. В начале второго тайма бразильцы наконец открыли счет. Трибуны взорвались от радости. Казалось, что Бразилия уже не упустит чемпионский титул.

Однако вскоре уругвайцы перехватили инициативу и сумели сравнять счет. Бразильцы пытались вернуть контроль над игрой, но на 79-й минуте нападающий сборной Уругвая Альсидес Гиджа прорвался через защиту хозяев и забил второй гол, ставший решающим.

На трибунах "Мараканы" воцарилась тишина, которую многие сравнивали с национальным трауром. Вот как вспоминал этот момент президент ФИФА Жюль Риме: "При счете 1:1 я уже направлялся к полю, чтобы поздравить игроков сборной Бразилии с победой и вручить им Кубок мира. Согласно регламенту, ничья их устраивала. Когда я подошел к выходу на поле, на стадионе стояла мертвая тишина".

Главный арбитр матча, англичанин Джордж Ридер, также вспоминал атмосферу тех минут: "После того, как уругвайцы вышли вперед, футболистами сборной Бразилии овладело отчаяние. Они выглядели беспомощными и несчастными. После финального свистка игроки сразу ушли в раздевалку, а десятки тысяч зрителей остались сидеть на трибунах, не веря в произошедшее".

День траура и день ликования

Если для бразильцев 16 июля 1950 года стал днем национальной скорби, то для уругвайцев этот день превратился в настоящий праздник. Правительство Уругвая объявило 17 июля национальным праздником. Сборная Уругвая всего второй раз участвовала в чемпионатах мира и второй раз завоевала золотые медали мирового первенства.

Жюль Риме вручил победителям Кубок мира – знаменитую "Золотую богиню" Нику, которая во второй раз отправилась в Монтевидео. Так завершился один из самых драматичных чемпионатов мира в истории футбола.