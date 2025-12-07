В Кремле отреагировали на новую Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. В Москве считают, что обновленный документ может стать залогом для конструктивного продолжения переговоров по урегулированию войны.

Россияне отметили, что президент Дональд Трамп имеет возможность корректировать концепцию в соответствии со своим видением. Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Новая стратегия США

По словам рупора Кремля, обновленная Стратегия национальной безопасности США может быть залогом для конструктивного продолжения переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Песков также подчеркнул, что действующая администрация США коренным образом отличается от предыдущих. По его словам, нынешний американский президент имеет возможность корректировать концепцию в соответствии со своим видением.

"Корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению, и, наверное, можно надеяться, на то, что это может быть скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поиском мирного урегулирования по Украине – как минимум", – заявил Песков.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа представила стратегию, которая подразумевает предотвращение конфликта с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря. Вашингтон планирует достичь этой цели путем наращивания свой военной мощи, а также укреплению своих союзников.

