США представили стратегию предотвращения конфликта с Китаем из-за Тайваня: что придумал Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа представила стратегию, которая подразумевает предотвращение конфликта с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря. Вашингтон планирует достичь этой цели путем наращивания свой военной мощи, а также укреплению своих союзников.

Стратегический документ был представлен вскоре после того, как Китай развернул корабли в водах Восточной Азии, что стало крупнейшей на сегодняшний день морской демонстрацией силы. Об этом сообщает Reuters.

Противостояние Китая и Тайваня

В новой стратегии национальной безопасности говорится, что сдерживание конфликта из-за Тайваня, в идеале за счет сохранения военного превосходства, является приоритетной задачей. Формулировки документа, касающиеся Тайваня, более строгие, чем в стратегии национальной безопасности, разработанной во время первого срока Трампа. В документе 2017 года Тайвань упоминается трижды в одном предложении, что соответствует устоявшейся дипломатической терминологии.

Однако в обновленной стратегии Тайвань упоминается восемь раз в трех абзацах и делается вывод о том, что "Тайваню по праву уделяется много внимания" из-за его стратегического расположения в богатых торговле водах и доминирования в производстве полупроводников.

"Мы создадим вооружённые силы, способные отразить агрессию где угодно на островах, простирающихся от Японии до Юго-Восточной Азии. Но американские вооружённые силы не могут и не должны делать это в одиночку. Наши союзники должны активизировать свои усилия и тратить – и, что ещё важнее, делать – гораздо больше на коллективную оборону", – говорится в документе.

Что известно

Китай считает Тайвань своей территорией, и Пекин никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над островом. Китай также имеет обширные региональные претензии, включая почти всё Южно-Китайское море, которые оспариваются многими его более мелкими соседями.

Конфликт берет начало в гражданской войне в Китае. После победы коммунистов под руководством Мао Цзэдуна в 1949 году, правительство Гоминьдана (Китайская Республика) во главе с Чан Кайши отступило на остров Тайвань. С того времени КНР считает Тайвань своей сепаратистской провинцией и неотъемлемой частью своей территории. Пекин настаивает на принципе "одного Китая" и стремится к "мирному воссоединению" под своим контролем, не исключая применения силы.

Напомним, война между Китаем и Тайванем пока маловероятна. Пекин делает ставку не на оружие, а на постепенную политическую интеграцию острова.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался согласовать военную помощь Тайваню на более чем 400 млн долларов. Такое решение было принято ради торговой сделки и вероятного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином.

