У Путина в День победы нет ни малейшего намека на победу, только ложь и оправдания – Politico

Торжественная речь президента России Владимира Путина по случаю Дня победы на Красной площади в Москве выглядела жалкой попыткой оправдать вторжение в Украину, бессмысленные потери среди своих солдат и статус изгоя для всего цивилизованного мира. В его словах, в отличие от предыдущих лет, не было интонаций победителя, а только ложь, увертывания и манипуляции.

Об этом заявило западное издание Politico после трансляции выступления российского диктатора. На протяжении всего "спича" Путин неоднократно ссылался на роль своей страны во Второй мировой войне, беспечно игнорируя то, как чуть более чем за два месяца его вторжение в Украину написало новую историю.

"И в этой истории он является современным лицом фашистского самодержавия и солдаты России уже имеют образ не освободителей, а исключительно убийц, насильников, мучителей и оккупантов", – считают эксперты.

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Отныне репутация РФ неизбежно запятнана и окровавлена, причем не только тотальной диктатурой внутри страны, выраженной в преследовании политических оппонентов, цензуре свободных СМИ, отсутствием прозрачной выборной системы. В 2022 году военный парад в центре Москвы выглядит как шествие смертоносной армии, имеющей целью не оборону своей страны, но оккупация и насилия на чужой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, подлинная причина, почему Путин отменил воздушную часть парада, посвященному Дню победы в Москве, заключается вовсе не в погодных условиях. Военный эксперт обозначил, что такое решение Кремль экстренно принял под давлением коллективного Запада.