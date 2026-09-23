У Путина нет причин идти на мирное соглашение, пока он верит в силовой захват Донбасса, — Шарп

Израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил, что российский лидер Владимир Путин в настоящее время верит в возможность силового захвата Донецкой области. По его мнению, пока эта уверенность сохраняется, у Кремля нет причин соглашаться на крупное мирное соглашение без передачи России Донецкой области.

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Своё мнение Шарп высказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отметил, что сейчас стороны ведут переговоры по различным договоренностям, в частности об обмене пленными, передаче тел погибших и возможных мораториях на удары по отдельным объектам. Однако с крупным соглашением, по его оценке, ситуация значительно сложнее.

Переговоры продолжаются

Шарп отметил, что не стал бы оценивать различные сценарии завершения войны в процентах, поскольку такие цифры являются лишь интуитивными оценками. В то же время он разделил возможные договоренности на несколько уровней.

По его словам, самый низкий уровень — это обмен пленными и передача тел погибших. Такие договоренности периодически заключаются. Следующий уровень — возможные договоренности о моратории на удары по отдельным объектам в тылу.

Самым сложным, по мнению обозревателя, остается вопрос крупного соглашения. Именно здесь, по его оценке, ключевую роль играет видение Путиным ситуации на фронте.

Шарп считает, что минимальной задачей для российского руководства является захват Донецкой области. В то же время, если Кремль увидит благоприятные обстоятельства, в частности проблемы на украинском фронте или сокращение помощи Украине, он может попытаться достичь более широких целей.

Война может продолжаться

По словам Шарпа, Путин пока верит, что российские войска способны захватить Донецкую область военным путем, даже если этот процесс будет медленным.

"Пока он не утратил веру в то, что сможет захватить Донецкую область в ближайшей перспективе, скажем, до конца 2027 года, у него нет причин идти на соглашение, не предусматривающее передачу России Донецкой области", — сказал военный обозреватель.

Он добавил, что при неизменных позициях России и Украины не видит в ближайшее время возможности для прорыва в направлении крупного соглашения, если Украина не согласится передать Донецкую область.

При этом ситуация может измениться, если российское руководство убедится, что достичь поставленной цели военным путем не удастся. "Например, если вдруг Путин через семь месяцев убедится, что захватить Донбасс невозможно, он окажется перед выбором: а зачем я все это делаю, если, как ни крути, ничего не получается?" – пояснил Шарп.

Мобилизация в России

Отдельно Шарп обратил внимание на возможную мобилизацию в России. Он предположил, что если Путин считает, что сможет захватить Донбасс примерно через год, то может не решиться на такой шаг.

В то же время решение может быть иным, если российское руководство придет к выводу, что без мобилизации достичь цели будет невозможно или что дополнительные силы позволят быстрее завершить боевые действия и сократить потери.

Шарп отметил, что мобилизация могла бы усилить военные возможности России, однако в то же время создала бы политические и экономические проблемы. Поэтому, если Путин считает, что ситуация для него развивается приемлемо, он, по оценке обозревателя, может не пойти на этот шаг.

В итоге Шарп предположил, что без резкого изменения позиций сторон война будет продолжаться, а Россия продолжит попытки захватить Донбасс и другие территории, если для этого появятся возможности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова поддержать энергетическое перемирие, если Россия прекратит удары по украинским энергетическим объектам. При этом Москва должна предоставить перечень своих объектов, в отношении которых она ожидает аналогичного воздержания от атак со стороны Украины.

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