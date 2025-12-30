У Путина нашли имение в оккупированном Крыму: ранее было в распоряжении Януковича

У российского президента Владимира Путина нашли еще один особняк на южном берегу Крыма. Стоимость недвижимости оценивается в 10 млрд российских рублей.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании "Фонда борьбы с коррупцией". Команда ныне покойного оппозиционера Алексея Навального выяснила, что российский диктатор владеет дворцовым комплексом на месте бывшего пансионата "Мыс Айя", который ранее принадлежал экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Что известно

Как сообщается, после аннексии полуострова имущество беглого президента перешло в "госсобственность", а затем фактически оказалось в распоряжении Путина. На этом участке построили главный дом площадью более 9 тыс. квадратных метров, гостевой корпус почти на 5 тыс., отдельные здания для персонала, технические сооружения и вертолетную площадку. Внизу находится собственная набережная, пирс и искусственный пляж с белым песком.

По документам объект оформлен через цепочку фирм. Формальным владельцем является ООО "Берег", связанное с компанией "Голден Гейт" с засекреченными владельцами, говорят в "ФБК".

"В доверенностях фигурируют те же юристы, что и в истории с дворцом в Геленджике – Белкин, Ульянов и Шахов. В техническом задании на интерьеры прямо указаны требования ФСО, что, по мнению ФБК, исключает версию о "частной даче": ФСО охраняет исключительно президента", – заявила российская журналистка-оппозиционерка Мария Певчих.

Ключевым подрядчиком выступала управляющая компания "Кредо", которая ранее строила и обслуживала как официальные, так и неофициальные резиденции Путина в Геленджике, Валдае и Красной Поляне. По оценке ФБК, строительство дворца стоило около 10 млрд рублей.

"Источники финансирования – те же "кошельки" и та же схема, что и в других проектах Путина: одни и те же олигархи и компании, которые фактически оплачивают роскошные резиденции за счет коррупционных доходов", – говорит Певчих.

В расследовании ФБК также показали фотографии интерьеров и поэтажные планы дворца. Как подчеркивают авторы, только на декоративную фурнитуру для ванных комнат в виде роз и драконов было потрачено десятки миллионов российских рублей.

