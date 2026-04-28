'У них нет другого пути': Обухов объяснил, почему Путин и его окружение будут пытаться воевать 'до бесконечности'

Кремлевский диктатор Владимир Путин и его окружение вероятно, уже не рассчитывает на победу в войне против Украины, но не видит для себя другого выхода, кроме как продолжать ее годами. Для них завершение войны может означать не только потерю власти, но даже физическую смерть.

Видео дня

Об этом в интервью OBOZ.UA сказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов. Он объяснил, почему Россия будет вести войну "до бесконечности".

По его словам, фраза Владимир Путин о том, что "все знают, чем все закончится", может свидетельствовать о понимании в Кремле реального положения дел. В то же время даже осознавая невозможность выиграть войну, российские власти вынуждены ее затягивать.

"Я думаю, что они понимают, что войну не выиграют, но у Путина и его окружения нет другого пути, кроме как продолжать ее до бесконечности. Для них окончание войны – это фактически смерть. Растянуть ее на годы они могут", – отметил эксперт.

Обухов считает, что ресурсы для продолжения войны Россия будет пытаться находить внутри страны, в частности через перераспределение капиталов. Речь идет о средствах, накопленных российскими олигархами, значительная часть которых имеет коррупционное происхождение.

"Постепенно будут изыматься капиталы у тех олигархов, которые выросли на государственных харчах – или путем воровства, или коррупции, или просто халявы. В России очень немного капиталов, которые сделаны своими руками. Таких, думаю, не более 20%. А все остальные капиталы – это, в общем-то, условно государственные народные деньги, которые просто тупо были украдены. Их почти 2 триллиона", – отметил Обухов.

По его словам, ключевыми факторами, которые могут поспособствовать тому, что состояние экономики России будет критически ухудшаться, остаются удары по военной и промышленной инфраструктуре России, а также санкционное давление Запада.

"Потому, что на фронте уже клинч. Скорее всего, российская армия окопается и ее будет очень трудно выковыривать, что на юге, что на востоке Украины. Вероятно, они уже пришли к выводу, что никакого Киева, никакого Львова, никакого Запорожья им не взять, и надо удержать те позиции, которые они имеют сейчас. Их задача – продолжать войну до бесконечности", – заявил активист.

Обухов подчеркнул, что Кремль уже имеет опыт затягивания войны – после 2014 года конфликт длился годами без существенных изменений, и нынешнюю войну российские власти могут пытаться вести по подобному сценарию.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг российского диктатора Владимира Путина продолжает снижаться седьмую неделю подряд. К этому приводит постепенное ухудшение экономической ситуации и недовольство блокировками в интернете, что только еще сильнее усиливает недоверие россиян к кремлевскому режиму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!