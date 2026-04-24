Рейтинг Путина падает седьмую неделю подряд: опрос раскрыл настроения в России

Рейтинг главы Кремля Владимира Путина продолжает снижаться седьмую неделю подряд. Уровень одобрения его деятельности упал на 1,1 п.п. и достиг 65,6%.

Об этом сообщает российское оппозиционное "Агентство.Новости". По приведенным данным близкого к Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия к диктатору упал на 1 п.п., достигнув 71% .

Путину не доверяют россияне

Издание пишет, что к падению рейтингов власти приводит постепенное ухудшение экономической ситуации и недовольство блокировками в интернете, что только еще сильнее усиливает недоверие россиян к кремлевскому режиму.

С начала падения уровень одобрения деятельности диктатора сократился на 7,3 п.п., а уровень доверия к нему на 6,5 п.п. В то же время уровень неодобрения деятельности главы Кремля достиг 23,3% (+1,4 п.п.), а уровень недоверия – 24,1 (+1,3 п.п.), что является максимумом с начала войны с РФ и Украиной.

Кроме того, сократилось количество россиян, которые одобряют работу правительства – до 39,7%, (падение на 0,5 п.п.) и премьер-министра Михаила Мишустина – 44,3%(- 0,4 п.п.). Доля тех, кто доверяет российскому премьеру, сократилась на 0,8 п.п. до 53,8%.

Рейтинг партии "Единая Россия", по данным ВЦИОМ, за неделю вырос на 0,4 п.п., до 27,7%.

В то же время другой приближенный к Кремлю, фонд "Общественное мнение" не фиксирует падения рейтингов главы Кремля. Там заявляют, что на последней неделе показатели сохранились на уровне прошлой недели(76% россиян одобряют работу Путина, а 74% россиян доверяют ему).

Напомним, ранее Владимир Путин впервые упомянул об ограничении интернета на территории РФ. Он объяснил его попыткой "защитить" россиян от "террористических атак" Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Кремля вроде бы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако как заявил пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков, она может состояться "только для финализации договоренностей".

