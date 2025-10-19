'У него много территорий': Трамп сказал, готов ли Путин закончить войну, не захватывая часть Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин может оставить за собой часть захваченных украинских территорий. В то же время он отметил, что не может передать Украине все необходимое оружие, чтобы не ослабить обороноспособность США.

Об этом стало известно из интервью американского лидера для телеканала Fox News, записанного 17 октября. Его комментарии прозвучали после телефонного разговора с президентом страны-агрессора Путиным.

Американский президент заявил, что глава Кремля захватил часть территории Украины, поэтому "сохранит ее за собой".

"Ну он что-то возьмет. Я имею в виду, они сражались и у него (Путина – ред.) много получилось. Он выиграл определенную собственность", – прокомментировал Трамп готовность Путина завершить войну без дальнейшей оккупации.

Кроме того, он подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут передать Украине все запасы оружия, в которых она нуждается. По его словам, Вашингтону нужно сохранять собственную обороноспособность и не ставить под риск собственную безопасность.

"У нас самих должно быть достаточно, я не могу поставить под угрозу США", – отметил Трамп.

