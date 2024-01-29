'У наших партнеров в Брюсселе шок': Порошенко призвал власти опровергнуть слухи об отставке Залужного

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал власти опровергнуть слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного. Он подчеркнул, что только слухи об этом "вызывают шок" у западных партнеров Украины, тогда как в Москве – "захлебываются от радости".

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Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. "Отставка Залужного, если это правда, – выстрел в десятку по национальному единству, необходимость которого понимаем и мы, и наши партнеры", – отметил он.

По словам нардепа, единство есть и дальше возможно только вокруг Вооруженных сил, а их олицетворением стал Валерий Залужный.

"Подобное решение не мотивировано военно-стратегическими соображениями. Не проанализированы риски и угрозы его принятия. В его основе – эмоции и ревность, которыми нельзя руководствоваться во время войны!" – указал он.

Порошенко отметил, что сейчас находится в Брюсселе, где общается с партнерами, которые в шоке от слухов об отставке Залужного.

"У наших партнеров шок от слухов. В Москве же захлебываются от радости… Лучшее, что еще можно сделать, – немедленно опровергнуть слухи. Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан. Он не сделает Украину сильнее. А последствия его будут очень негативными", – резюмировал он.

Напомним, вечером 29 января стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уволен с должности. Такое решение якобы принял президент Владимир Зеленский.

Спикер президента Сергей Никифоров, комментируя для OBOZ.UA информацию об отставке Залужного, сказал: "Нет предмета разговора".

Напомним, на фоне неугомонных слухов о натянутых отношениях между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным официальный Киев пытается внести ясность в этот якобы конфликт. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 5 декабря заявлял, что нет оснований говорить об отставке генерала, поскольку он четко выполняет свои функции.

Ранее в сети разгорелся скандал после того, как народная депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая предложила уволить главкома Залужного из-за его якобы несостоятельности на этом посту.

Как сообщал OBOZ.UA:

Марьяна Безуглая из-за нападений на Залужного стала звездой на пропагандистских телеканалах РФ. Даже в прокремлевских эфирах ее заявления считают абсурдными и не соответствующими истине.

Ранее военный Юрий Гудыменко заявил, что народная депутат Марьяна Безуглая пытается получить как можно больше внимания к своей персоне путем публичной атаки на военное руководство государства. Ее выходки нерациональны и, что хуже всего, вредны для страны, поэтому требуют немедленного реагирования соответствующих структур.

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