'У нас нет боеприпасов для самих себя': Трамп пожаловался, что США предоставляют Украине слишком много оружия

Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался, что Соединенные Штаты предоставляют Украине слишком много оружия для борьбы со страной-агрессором Россией. По его словам, из-за этого американской армии якобы не хватает боеприпасов.

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Также он заявил, что Европа должна выделять больше денег. Об этом Трамп сказал во время дебатов с избирателями в штате Нью-Гэмпшир, сообщает издание CNN.

По словам экс-президента США, который снова вступил в предвыборную гонку, Штаты выделяют очень много военной помощи Украине. Свое умозаключение политик аргументировал тем, что из-за этого армии США якобы не хватает боеприпасов.

"Мы раздаем так много оборудования, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя. У нас нет боеприпасов для самих себя, потому что мы так много раздаем", – заявил Трамп.

Более того, он добавил, что если одержит победу на президентских выборах в 2024 году, то не возьмет на себя обязательство оказывать военную помощь Украине. При этом отметил, что Европа должна выделять больше денег.

Напомним, президент США 2017-2021 годов Дональд Трамп отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Более того, он в очередной раз выдал, что если бы был президентом, то Россия якобы не стала бы нападать на Украину.

К слову, 45-й президент США Дональд Трамп утверждает, что он якобы в силах быстро остановить российско-украинскую войну – при условии, если его изберут на новый срок. Мол, диктатор Владимир Путин не хотел полномасштабного вторжения в Украину. Большую войну главный американский республиканец назвал катастрофой.

Ранее Трамп назвал лидеров России, Китая и Северной Кореи одними из самых умных людей мира. Также он заявил, что мог бы взаимовыгодно сотрудничать с Россией.

Также Трамп заявил о "любви" Путина к Украине и похвастался хорошими отношениями с главой РФ. Причиной "любви", не мешающей Путину стирать с лица земли украинские города и села и убивать народ, является то, что он считает Украину "частью России".

Как сообщал OBOZREVATEL, в США состоялся суд над бывшим президентом Дональдом Трампом по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Присяжные признали его виновным потому, что политик весной 1996 года совершил сексуальное насилие над потерпевшей в примерочной универмага.

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