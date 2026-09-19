Для Путина поражение может означать гибель: в Европе предсказали плачевное окончание российскому диктатору

Для российского диктатора Владимира Путина поражение в войне против Украины может означать потерю, возможно, даже собственной жизни. В то же время европейские страны должны продолжать оказывать давление на Россию, поскольку Москва не демонстрирует готовности изменить свой курс.

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Об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший депутат Европарламента и экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он подчеркнул, что решения в России принимает один человек — Путин, а путь, который тот видит для себя, заключается в дальнейшей эскалации.

Россия не готова менять курс

По словам Ландсбергиса, пока нет признаков того, что Москва готова завершить войну. Пока в Европе лишь ожидают возможной эскалации в будущем, она уже фактически происходит.

Литовский политик подчеркнул, что Путин загоняет себя в тупик из-за страха перед поражением.

"Для него поражение в этой войне означает потерю, возможно, даже собственной жизни", — отметил экс-министр иностранных дел Литвы.

По мнению Ландсбергиса, именно поэтому российский диктатор видит единственным выходом дальнейшую эскалацию. Из-за этого он не слишком оптимистично оценивает перспективы изменения курса России.

Давление со стороны США и позиция Европы

Ландсбергис считает, что единственный способ убедить Путина остановиться — это оказать на него максимальное давление. Однако пока нет признаков того, что Вашингтон готов применить такой подход, продолжая верить в дипломатию умиротворения.

По его словам, европейские страны и Запад в целом должны продемонстрировать, что не собираются уступать и мириться с войной, которую Россия начала в 2014 году, а впоследствии продолжила полномасштабным вторжением.

Литовский политик также положительно оценил позицию Европейского Союза в отношении возможного давления на Украину. Он упомянул заявление ЕС о том, что Европа не согласится на навязанное соглашение по Украине, в частности на давление с целью заставить официально признать оккупированные территории.

В то же время Ландсбергис считает, что различия во взглядах на европейскую безопасность свидетельствуют о расколе в трансатлантическом альянсе. По его словам, Европа рассматривает Украину как значительную часть собственной безопасности и продолжает искать способ поддерживать наше государство.

Он также отметил, что прекращение американской помощи Украине не заставило Европу пересмотреть свою позицию в отношении поддержки Киева.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин якобы опасается, что завершение войны без достижения заявленных Кремлем целей может поставить под угрозу его власть. По данным The Economist, он допускал, что в случае неудачного для России завершения войны может столкнуться с серьезными последствиями, в частности с гибелью людей.

Как писал OBOZ.UA, бывший советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил об уверенности Путина в собственном влиянии на президента США Дональда Трампа. По словам Болтона, это снижает шансы на серьезные переговоры о завершении войны.