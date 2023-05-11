'У них обоих есть слабые стороны': Трамп отказался назвать Путина военным преступником и заговорил о встрече с Зеленским

Скандальный президент США 2017-2021 годов Дональд Трамп отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Более того, он в очередной раз выдал, что если бы был президентом, то Россия якобы не стала нападать на Украину.

Видео дня

Также Трамп заговорил о встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и диктатором Путиным. Об этом он сказал во время дебатов с избирателями в штате Нью-Гэмпшир, сообщает издание CNN.

Трамп отказался говорить, что хочет победы Украины в войне против РФ. Вместо этого политик заявил, что хочет прекращения человеческих жертв.

"Я не думаю о победе или поражении. Я думаю, с точки зрения урегулирования, чтобы перестали убивать всех этих людей. Я хочу, чтобы все перестали умирать", – заявил кандидат в президенты США.

Более того, Трамп отказался признавать диктатора Путина военным преступником. По его словам, признание этого факта будет означать, что РФ "будет сражаться намного упорнее". Также политик выдал, что если признать Путина военным преступником, тогда будет сложнее закончить войну.

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет намного сложнее заключить сделку, чтобы остановить это дело. Если он собирается стать военным преступником, люди схватят его и казнят, он будет сражаться намного упорнее, чем при других обстоятельствах. Это то, что нужно обсудить позже", – сказал Трамп.

Также он в очередной раз выдал, что если бы на момент начала войны был президентом США, то Путин якобы не стал нападать на Украину. Кроме того, Трамп заговорил о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"У них обоих есть слабые стороны, у них обоих есть сильные стороны и в течение 24 часов эта война будет урегулирована. Она будет окончена, абсолютно окончена", – заявил Трамп.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп утверждает, что он якобы в силах быстро остановить российско-украинскую войну – при условии, если его изберут на новый срок. Мол, диктатор Владимир Путин не хотел полномасштабного вторжения в Украину. Большую войну главный американский республиканец назвал катастрофой.

Ранее Трамп назвал лидеров России, Китая и Северной Кореи одними из самых умных людей мира. Также он заявил, что мог бы взаимовыгодно сотрудничать с Россией.

Также Трамп заявил о "любви" Путина к Украине и похвастался хорошими отношениями с главой РФ. Причиной "любви", не мешающей Путину стирать с лица земли украинские города и села и убивать народ, является то, что он считает Украину "частью России".

Как сообщал OBOZREVATEL, в США состоялся суд над бывшим президентом Дональдом Трампом по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Присяжные признали его виновным потому, что политик весной 1996 года совершил сексуальное насилие над потерпевшей в примерочной универмага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!