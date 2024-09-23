'У нас не так много времени': Зеленский получил награду Американской академии достижений и объяснил, почему Россию нужно остановить

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября во время своего визита в США получил награду Американской академии достижений The Golden Plate Award, которой отмечают вклад в развитие человечества. В своей речи украинский лидер заявил, что следующие несколько месяцев в войне будут решающими, и призвал помочь Украине победить "без всяких компромиссов ценой свободы".

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О награждении сам Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. Также он опубликовал видео с церемонии.

"Награда Американской академии достижений – The Golden Plate Award. В течение 60 лет ею отмечают вклад в развитие человечества. За изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы", – говорится в публикации.

В своей речи Зеленский выразил благодарность за честь получить такую награду.

"Я хочу, чтобы вы знали, что во всем, чего мы достигли за это время, в главное во всем, чего мы еще можем достичь – наш народ и наша украинская смелость – вы стали частью этого. Ваша помощь, ваши решения, ваша решимость не дадут потерять свободу", – сказал он, обращаясь к присутствующим.

По словам главы государства, сегодняшний мир не позволяет проиграть ни одной битвы, "когда на одной стороне – свобода, а на другой – все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям".

"Никто из нас не хотел бы – неважно, мы в Америке, или в Украине, или в любой точке Европы, или в любой точке мира, – никто добровольно не выбирает для своих детей такие режимы, как русский, иранский. или любая другая диктатура. Эти режимы всегда построены на насилии, всегда развязывают войны и проливают кровь, всегда воруют будущее – они разрушают годы, оставляя десятилетия в развалинах. Вот почему они должны проиграть", – заявил Зеленский.

Он добавил, что следующие месяцы должны стать решающими для Украины:

"У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне – войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы. У нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны его определить. Не Россия, не их кровавые союзники. Мы должны быть быстрее. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия.

Зеленский также добавил, что у Украины есть план победы и он представит его Америке: президенту Джо Байдену, Конгрессу, обоим кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу "и всем другим союзникам в мире".

"И я считаю, это должно быть нашим общим достижением – победа ради свободы, без всяких компромиссов на средства свободы. Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", – заявил Зеленский.

Он также сказал, что "эту золотую тарелку" никогда не вручат российскому диктатору Владимиру Путину или подобным ему.

"Причина очевидна – не существует наград за убийства, которые они приносят, за мечты, которые они разрушают, и за страны, которые они сжигают. Сегодня люди получают эту награду за то, что они лучшие в том, что они совершают, за их изобретательность , которая может быть реализована только в условиях свободы. И нам всем нужна победа. И мы все знаем почему. И пусть эта победа будет отражением каждого из вас и вашей поддержки", – заявил Зеленский.

Свое выступление он завершил словами: "Спасибо вам, спасибо за приглашение! God Bless America! Слава Украине!".

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября Зеленский прибыл в США с официальным визитом, во время которого, как ожидается, он должен представить свой план победы Украины. Свой визит президент начал с посещения боеприпасов в Пенсильвании, где производят артиллерийские и минометные снаряды.

Затем он должен отправиться в Нью-Йорк, где посетит Генассамблею ООН и "Саммит будущего" и проведет встречи с политиками разных стран. 26 сентября Зеленский должен посетить Вашингтон и представить план победы Байдену.

В Совете нацбезопасности США сообщили, что в Белом доме с нетерпением ждут презентации и хотят согласовать стратегические цели с Украиной на последние четыре месяца президентства Байдена.

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