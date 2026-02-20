'У нас не было выбора': ГУР и Залужный тайно пытались готовиться к вторжению РФ – The Guardian

Украина готовилась к полномасштабному вторжению России еще до официального признания угрозы. Главное управление разведки (ГУР) и тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно планировали оборону, пока президент Владимир Зеленский не верил в вероятность атаки.

Разведчики и военные действовали под прикрытием "учений", чтобы подготовить страну к войне и обеспечить стратегические позиции. Об этом сообщает The Guardian.

По данным расследования, журналисты провели более 100 интервью с чиновниками разведки и военными разных стран.

В материале указано, что в переговорах между Зеленским и бывшим президентом США Джо Байденом тон иногда был напряженным: Байден прямо предупреждал о наступлении россиян на Киев, но украинская власть не всегда воспринимала эти сигналы всерьез.

Тогдашний советник по национальной безопасности США Джейк Салливан отмечал, что в отличие от политического руководства, украинские спецслужбы и военные с самого начала были убеждены в неизбежности вторжения.

ГУР начало тихое планирование чрезвычайных сценариев еще в январе 2022 года. Разведчики арендовали конспиративные дома вокруг Киева и вывезли значительные запасы наличности, маскируя подготовку под ежемесячные учения.

В середине февраля учения продолжили, поскольку война еще не началась, и любые крупные перемещения войск оставались незаконными без официальной санкции.

Залужный и высшие генералы, разочарованные нежеланием Зеленского ввести военное положение, осуществляли ограниченное планирование самостоятельно.

Накануне вторжения на дне Черного моря были установлены мины для препятствования морской высадке, а часть подразделений переместили на стратегические позиции. Как заметил один из генералов, "это было запрещено, но у нас не было выбора".

ГУР продолжал собирать информацию даже за день до атаки. 18 февраля Кирилл Буданов получил трехчасовой брифинг от западного чиновника о планах России по аэродрому в Гостомеле.

Информация помогла разработать оборонительные меры в последнюю минуту. Накануне вторжения Буданов также получил от украинского банкира Дениса Киреева данные от контактов в российской элите относительно времени и направления атаки, что позволило подготовить страну к первому удару врага.

Эта подготовка, как отмечает The Guardian, стала ключевой для сдерживания наступления и организованной обороны Украины в первые дни войны, несмотря на ограничения со стороны официального руководства.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые публично заявил о глубоких разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, возникших после начала полномасштабного вторжения России. Он также рассказал об обыске в своем кабинете в 2022 году, после которого звонил тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

