Залужный впервые рассказал о разногласиях с Зеленским и рейде силовиков в 2022 году, из-за которого звонил Ермаку

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые публично заявил о глубоких разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, возникших после начала полномасштабного вторжения России. Он также рассказал об обыске в своем кабинете в 2022 году, после которого звонил тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Об этом экс-глава рассказал в интервью Associated Press. Издание отмечает, что после увольнения с должности главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года и назначения послом в Великобританию Залужного начали считать возможным политическим соперником Зеленского. Сам он публично не говорит о политических амбициях, подчеркивая, что не хочет вредить единству страны во время войны.

По его словам, напряжение в отношениях с президентом появилось в феврале 2022 года, незадолго после российского вторжения. Между ними возникали споры относительно подходов к обороне государства. Самый острый момент произошел в том же году, когда в кабинет Залужного пришли десятки сотрудников СБУ с обыском.

Посол утверждает, что этот инцидент был формой давления и мог сделать публичным соперничество в период, когда сохранение национального единства было критически важным. Во время обыска он позвонил Андрею Ермаку и предупредил, что готов привлечь военных для защиты командного центра в Киеве.

Несмотря на то что острая фаза конфликта прошла, разногласия по военной стратегии остались. В частности, споры касались контрнаступления в 2023 году. Залужный заявил, что его план, разработанный при участии партнеров по НАТО, предусматривал концентрацию сил для освобождения части Запорожской области и выход к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, однако из-за недостатка ресурсов силы были распылены.

В СБУ прокомментировали обыски у Залужного

В комментарии медиа, представители СБУ подтвердили, что в 2022 году сотрудники посетили один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного. В то же время в ведомстве отметили, что фактических обысков по этому адресу не проводили, а Василий Малюк и тогдашний главнокомандующий ВСУ оперативно выяснили все обстоятельства и нашли общий язык.

В спецслужбе пояснили, что в тот период СБУ осуществляла следственные действия в рамках другого уголовного производства, связанного с противодействием организованной преступности, по ряду адресов. Один из них фигурировал в материалах дела, и именно там на тот момент недавно был размещен запасной командный пункт Залужного.

"По факту никакие обыски или следственные действия со стороны СБУ по этому адресу не состоялись, дополнительно Василий Малюк и Валерий Залужный прокоммуницировали это сразу и лично, ситуация была прояснена", – говорится в комментарии.

