"У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить": Зеленский в парламенте Британии призвал дать Украине истребители. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить украинской армии истребители. Боевые самолеты он назвал крыльями, которые необходимы для защиты свободы от российской агрессии.
Об этом Зеленский сказал, выступая в парламенте Великобритании 8 февраля. Президент также вручил спикеру британской палаты общин шлем украинского летчика (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Горжусь нашими воздушными силами и я привез подарок в Великобританию. На нем написано: "У нас есть свобода – дайте нам крылья, чтобы защитить ее", – прокомментировал Зеленский.
Он отметил, что и украинцы, и британцы были вынуждены бороться за свободу против захватчиков.
"Нам нужны боевые самолеты – это крылья для свободы. Британия, вы и мы, оба боролись за свободу против тех, кто пытался лишить нас мира. И это в человеческой природе – не позволять злу это сделать, и бороться против этого", – сказал украинский лидер.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля Зеленский прибыл с визитом в Лондон и встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Также он выступил в британском парламенте, который встречал его овациями. В своей речи лидер заявил, что РФ проиграет, а наша победа над ней изменит мир.
Кроме того, у Зеленского в Британии запланирована встреча с королем Чарльзом III.
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