''У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить'': Зеленский в парламенте Британии призвал дать Украине истребители. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить украинской армии истребители. Боевые самолеты он назвал крыльями, которые необходимы для защиты свободы от российской агрессии.

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Об этом Зеленский сказал, выступая в парламенте Великобритании 8 февраля. Президент также вручил спикеру британской палаты общин шлем украинского летчика (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Горжусь нашими воздушными силами и я привез подарок в Великобританию. На нем написано: "У нас есть свобода – дайте нам крылья, чтобы защитить ее", – прокомментировал Зеленский.

Он отметил, что и украинцы, и британцы были вынуждены бороться за свободу против захватчиков.

"Нам нужны боевые самолеты – это крылья для свободы. Британия, вы и мы, оба боролись за свободу против тех, кто пытался лишить нас мира. И это в человеческой природе – не позволять злу это сделать, и бороться против этого", – сказал украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля Зеленский прибыл с визитом в Лондон и встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Также он выступил в британском парламенте, который встречал его овациями. В своей речи лидер заявил, что РФ проиграет, а наша победа над ней изменит мир.

Кроме того, у Зеленского в Британии запланирована встреча с королем Чарльзом III.