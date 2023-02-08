''Россия проиграет, наша победа изменит мир'': Зеленский обратился в парламент Британии, его встречали овациями. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию с официальным визитом. Он встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком и выступил перед британским парламентом.

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Речь президента Украины перед британским парламентом транслирует "Общественное". Появление Зеленского за трибуной присутствующие приветствовали стоя и бурными аплодисментами.

Президент поблагодарил Великобританию за то, что это государство с первых дней полномасштабной войны с Россией оказывает Украине мощную помощь. Он вспомнил бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, объединившего свободный мир вокруг нашего государства тогда, когда это казалось невозможным.

Британия остается верна своим принципам, подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в начале Второй мировой войны Британия сразу стала на сторону добра, так же, как это сделала и сейчас.

"Добро всегда побеждает. Мы знаем, что Россия проиграет. И мы знаем, что наша победа изменит мир - и это изменение, которого мир давно ждал. И Великобритания идет вместе с нами. Это будет победа над самой идеей войны. И кто-либо любой агрессор будет знать, что с ним произойдет, если он попытается атаковать мировой порядок", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что очень важно, чтобы все виновные в агрессии против Украины понесли ответственность. Для этого должен быть создан международный трибунал. В его создании Великобритания, как и в военной помощи и введении санкций против РФ, является ведущим государством.

Сейчас, отметил президент, украинские воины учатся в Британии управлять западными танками. В частности, те, которые Британия выделяет для украинской армии – и которые помогут освободить нашу землю.

Он подчеркнул, что реальностью будущего станет мир, не имеющий страха перед агрессором и способный побеждать.

Каждый день, отметил Зеленский, Украина платит за приближение победы самым ценным - жизнями наших Героев, которые пытаются защитить и спасти как можно больше жизней украинцев каждый день.

Он добавил, что собирается встретиться с королем Великобритании Чарльзом ІІІ.

"Это будет очень важный момент", – сказал Зеленский, напомнив, что Чарльз поддерживал Украину с 2014 года.

Зеленский вручил спикеру британского парламента шлем украинского пилота-аса с надписью: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить".

По словам главы государства, этот шлем должен стать символом новой коалиции – коалиции самолетов: Украина нуждается в современной боевой авиации.

Зеленский напомнил, что Украина и Британия уже воевали вместе против зла и имеют опыт победы.

"Не могу сказать, что после нашей победы не будет больше войн. Это природа человека. Но в наших силах сделать так, чтобы побеждала лучшая часть природы человека", – подчеркнул президент.

"Покидая парламент сегодня, хочу поблагодарить вас не только за британский чай, но и за мощные британские самолеты. Кстати, уже почти 5 вечера... Да здравствует король. И слава Украине!" – завершил речь президент.

Новость дополняется.

Напомним, 8 февраля Зеленский во второй раз выехал за пределы Украины после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он прибыл с официальным визитом в Лондон. В столице Соединенного Королевства Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, а также с министром обороны Беном Уоллесом. Кроме того, глава государства посетил украинских военнослужащих, ныне проходящих обучение в Британии.

Основной темой для переговоров украинского президента с Сунаком стала военная помощь, которую Великобритания оказывает Украине. После встречи премьер Британии объявил о передаче оружия большей дальности украинской армии, а также о расширении учебных программ для украинских военных. В частности, британцы будут учить украинских пилотов работать с современными истребителями западного производства.