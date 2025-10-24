'У нас есть одно 'оружие': экс-премьер Польши заявил, что Варшава могла бы помочь Украине в войне, вернув назад ее граждан. Видео

Польша должна передать Украине действенное "оружие" – вернуть на родину украинских беженцев призывного возраста. Их Варшава должна депортировать.

Видео дня

Об этом в эфире одного из польских телеканалов заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер. Он даже призвал украинских правоохранителей приезжать и "искать своих граждан".

Что сказал Лешек Миллер

По мнению бывшего польского топ-чиновника, украинские беженцы призывного возраста должны быть депортированы из Польши обратно в Украину.

"Я считаю, что у нас есть одно "оружие", которое мы можем дать украинцам. Молодые украинцы призывного возраста. Потому что странно, что столько миллионов молодых мужчин покинули Украину и не хотят воевать за свою страну", – заявил Миллер.

Судя по его реакции на дополнение ведущего относительно того, что часть украинских мужчин пересекли границу незаконно, обстоятельства прибытия этих людей в Польшу экс-премьера страны волнуют мало.

"В любом случае они не в Украине, не на фронте", – сказал он.

Рассуждая о трудностях мобилизации в Украине, Миллер заявил, что "украинские силовики охотятся на граждан", и предложил представителям соответствующих украинских структур приехать в Польшу.

"Меня удивляет, как украинские силовики охотятся на граждан на улицах в Украине. Пусть они сюда приедут. Пусть ищут своих граждан", – выдал экс-премьер.

Когда же ведущий выразил сомнения в законности подобных "рейдов" – Миллер "отдал" право искать украинцев и депортировать их польским правоохранителям.

"Пусть этим занимаются польские полицейские или что-то подобное", – отметил бывший глава польского правительства.

Антиукраинские заявления Лешека Миллера

Бывший коммунист Лешек Миллер возглавлял правительство Польши с 19 октября 2001 года по 2 мая 2004 года. На тот момент он был председателем Союза демократических левых сил, объединившего партии и движения левоцентристской направленности в рамках единой партии. Ее он в конце концов покинул, сославшись на "недостаточно левую" политику этой политической силы.

В польский Сейм Миллер избирался четыре раза, был депутатом I, II, III и IV созывов (до 2005 года).

После выхода из СДЛС создал собственную партию "Польская левица" социал-демократического направления.

В симпатиях к Украине и украинцам Миллера заподозрить трудно.

Например, в эфире телепрограммы "Важнейшие вопросы" 25 февраля 2025 года он повторил один из самых циничных фейков Кремля.

"Путин утверждает, что он [вторгся в Украину], защищая русскоязычное население, на которое напали украинские ополченцы [...]. Это не манипуляция. У меня есть данные ООН. 16 тысяч русскоязычных украинцев были убиты, часто очень жестоко, этими националистическими ополченцами, которые так реагировали после Майдана, чувствуя себя сильными и способными на все", – заявил тогда Миллер.

Издание Onet тогда разоблачило озвученный экс-премьером Польши фейк и указало на то, что его слова играют на руку Кремлю. Журналисты также собрали все официальные данные ООН по количеству погибших в Украине как во время войны, так и в столкновениях протестующих начиная с января 2014 года. Эти данные полностью опровергают подобные обвинения.

Недавно же Миллер отличился выпадом уже в адрес президента Украины Владимира Зеленского. На главу государства он набросился накануне визита министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в Киев (он состоялся после массированного залета российских дронов в воздушное пространство страны). Основанием для оскорблений стали слова Зеленского о том, что сейчас в случае массированного нападения Польша может и не справиться с тем, чтобы защитить свое население.

"Это типичная русская портянка. Человек, который транслирует российскую пропаганду и говорит, что Польша беззащитна, – это русская портянка", – заявил Миллер.

Тогда на возмутительные заявления польского экс-чиновника отреагировали в посольстве Украины в Польше.

"Провокационные и неприемлемые высказывания бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера в адрес президента Украины накануне важного визита в Киев вице-премьер-министра, министра национальной обороны Республики Польша мы расцениваем как попытку подорвать взаимное уважение и доверие, которые являются основой конструктивных и стратегических отношений между Украиной и Польшей", – отметили украинские дипломаты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известно о перспективах дела украинца, которого обвиняют в подрыве "Северных потоков". После того, как польский суд выпустил 17 октября из-под стражи гражданина Украины Владимира Журавлева, а прокуратура страны решила решение не оспаривать, угроза над украинцем не исчезла. Журавлев не может свободно передвигаться по Европе, ведь за пределами Польши сохраняется риск его повторного задержания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!