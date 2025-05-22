"У нас есть хороший формат сотрудничества": Зеленский провел переговоры с президентом Северной Македонии и заявил о подготовке саммита

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой. Во время разговора лидеры обсудили поддержку Украины, евроинтеграционные процессы и подготовку к саммиту лидеров Юго-Восточной Европы.

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Об этом глава государства сообщил на своей Facebook-странице. Он также кратко рассказал о дипломатической работе для скорейшего достижения справедливого мира в Украине и поблагодарил Северную Македонию за поддержку.

Кроме этого, по словам Зеленского, стороны обсудили координацию шагов на пути к членству в Европейский Союз.

"У нас есть хороший формат сотрудничества Украина – Юго-Восточная Европа, и мы продолжаем работать вместе для еще большей эффективности. Готовим нашу следующую встречу – саммит лидеров стран этого региона. Важно, чтобы Северная Македония была представлена на саммите", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Македония поддержала инициативу по созданию специального трибунала для расследования преступлений, совершенных армией России в Украине. Страна также призвала Россию согласиться на прекращение огня и присоединиться к началу мирного процесса.

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