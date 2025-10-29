"У нас будет замечательная встреча": Трамп заявил, что оптимистично настроен относительно встречи с Си Цзиньпином. Видео

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящую встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Он заявил, что верит в положительный результат переговоров и возможность решения ряда актуальных проблем.

Американский лидер в комментарии журналистам отметил, что оптимистично настроен относительно встречи с Си Цзиньпином. Результат переговоров может иметь положительное значение не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира.

Трамп выразил оптимизм перед переговорами

"Завтрашнее утро – это то, которое большинство людей считает самым интересным, и я думаю, что у нас будет замечательная встреча с президентом Китая Си, и многие проблемы будут решены", – сказал Трамп.

На вопрос репортера об оптимизме относительно переговоров, Трамп ответил утвердительно. Он отметил, что нынешний уровень взаимоотношений между Вашингтоном и Пекином является хорошим.

"Да, я очень оптимистичен, я такой. И я немного знаю, что происходит, потому что, знаете, мы с ними разговаривали. Мы же не просто идем на встречу холодными. Но отношения с Китаем очень хорошие, поэтому я думаю, что мы будем иметь очень хороший результат для нашей страны и, собственно, для всего мира. Я думаю, что это важно для мира", – заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что надеется на положительный результат переговоров с Си по торговле и тарифным ограничениям.

Когда состоится встреча Трампа и Си Цзиньпина

Встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 30 октября по 1 ноября в Южной Корее.

В начале месяца (10 октября) Трамп говорил, что якобы не видит никакого смысла в переговорах с Си Цзиньпином, поскольку тогда Пекин ввел более жесткие правила экспорта редких металлов. Американский президент обвинил Китай во "враждебных намерениях" и попытках "удерживать мир в заложниках", но после этого стороны, очевидно, нашли общий язык.

Президент США анонсировал встречу с лидером КНР еще 2 октября. Тогда Трамп отмечал, что основным предметом обсуждения будет соя, поскольку КНР "исключительно по торговым причинам" отказывается покупать ее у американских фермеров.

Как писал OBOZ.UA, 19 сентября Трамп и Си Цзиньпин пообщались по телефону и договорились о встрече в Южной Корее. Предварительно, президент США запланировал визит в Китай в начале следующего года, а Си пообещал приехать в Соединенные Штаты "в подходящее время".

