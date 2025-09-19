Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращение войны в Украине: о чем договорились

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что говорил с китайским лидером Си Цзиньпином о прекращении российской войны в Украине. Глава Белого дома сообщил, что имел "очень продуктивный" разговор с Си и обсудил с ним целый комплекс вопросов, в том числе по Украине.

Об этом глава Белого дома сообщил в пятницу в своей сети Truth Social. Он отметил, что был достигнут прогресс, в частности, и в этом вопросе.

"Только что завершил очень продуктивный разговор с президентом Китая Си. Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимостью прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрением соглашения по TikTok", – написал американский президент.

О чем договорились Трамп с Си

Кроме того, Трамп договорился с Си о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее и о своем визите в Китай в начале следующего года.

Президент США также сообщил, что Си Цзиньпин согласился осуществить визит в Соединенные Штаты "в соответствующее время".

"Разговор был очень удачным, мы еще поговорим по телефону, благодарны за договоренность о TikTok и с нетерпением ждем встречи на саммите АТЭС", – подытожил Трамп.

Трамп заинтересован в сотрудничестве с Китаем

Администрация Трампа в значительной степени смягчила конкуренцию с Китаем, пытаясь заключить масштабное торговое соглашение с Пекином. В частности, был ослаблен экспортный контроль на передовые полупроводники и отказано во введении запрета на социальную сеть TikTok, что вызвало беспокойство у некоторых законодателей-республиканцев и бывших членов администрации относительно недостаточной поддержки обороны Тайваня.

Высокопоставленные чиновники администрации в течение последних недель активно общались со своими китайскими коллегами по телефону в рамках подготовки к возможному саммиту Трампа с Си Цзиньпином этой осенью.

Министр обороны Пит Хегсет в этом месяце провел разговор с китайским коллегой, адмиралом Дун Джуном. В заявлении Пентагона отмечается, что Хэгсет "четко дал понять, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем, а также не стремятся к изменению режима или удушению КНР".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заблокировал военную помощь Тайваню на более чем $400 млн. Такое решение было принято ради торговой сделки и вероятного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином.

