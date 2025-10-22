"Достигнем успеха": Трамп признался, чего ожидает от встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп не против встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Он надеется на положительный результат переговоров по торговле и тарифным ограничениям.

Об этом республиканец заявил во вторник, 21 октября, выступая в Розовом саду Белого дома. Трампа цитирует "Укринформ".

Что сказал президент Соединенных Штатов

"Я встречусь с президентом Си через две недели, который приедет в Южную Корею. Мы встретимся в Южной Корее. Мы поговорим о многих вещах", – подтвердил Трамп, выразив позитивные ожидания от запланированного разговора.

Пекин, по его словам, стремится обсудить тарифы, установленные Вашингтоном, размер которых для КНР – 157%.

"Я думаю, что мы добьемся успеха в этих переговорах", – заявил глава Белого дома, однако допустил, что "очень успешной" встречи может и не произойти.

Что известно о запланированных переговорах лидеров США и КНР

Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится с 30 октября по 1 ноября в Южной Корее.

Еще совсем недавно (10 октября) Трамп говорил, что якобы не видит никакого смысла в переговорах с Си Цзиньпином, поскольку тогда Пекин ввел более жесткие правила экспорта редких металлов. Американский президент обвинил Китай во "враждебных намерениях" и попытках "удерживать мир в заложниках", но после этого стороны, очевидно, нашли общий язык.

Встречу с китайским лидером президент США анонсировал еще 2 октября.

Тогда Трамп отмечал, что основным предметом обсуждения будет соя, поскольку КНР "исключительно по торговым причинам" отказывается покупать ее у американских фермеров.

Как писал OBOZ.UA, 19 сентября Трамп и Си Цзиньпин пообщались по телефону и договорились о встрече в Южной Корее. Предварительно, президент США запланировал визит в Китай в начале следующего года, а Си пообещал приехать в Соединенные Штаты "в подходящее время".

