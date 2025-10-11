'В Китае происходят очень странные вещи': Трамп заявил, что передумал встречаться с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп больше не видит смысла во встрече с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом он заявил после того, как Пекин ввел более жесткие правила экспорта редких металлов. Глава Белого дома обвинил Китай во "враждебных намерениях" и попытках "удерживать мир в заложниках".

Об этом Трамп написал 10 октября в своей соцсети Truth Social. По его словам, после последних решений китайских властей он "не видит никаких оснований" для переговоров.

Напомним, что всего неделю назад президент США заявлял, что его встреча с Си Цзиньпином может состояться через месяц.

"Я должен был встретиться с лидером Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но сейчас, похоже, нет причин для этого", – написал Трамп в своем посте.

Как видно из сообщения, Дональд Трамп разозлился на Китай из-за писем, которые Пекин рассылает другим странам об усилении контроля за экспортом редкоземельных материалов, которые широко используются в производстве микрочипов, смартфонов и электромобилей.

Кроме того, Пекин объявил о введении дополнительных портовых сборов для судов, связанных с США.

"В Китае происходят очень странные вещи. Они становятся крайне враждебными и рассылают письма странам по всему миру, заявляя о намерении ввести экспортный контроль на все элементы производства, связанные с редкоземельными металлами, и практически на все остальное, что только можно придумать, даже если это не производится в Китае", – написал Трамп.

По его словам, такой шаг может заблокировать рынки и создать трудности практически для каждой страны.

Трамп также отметил, что в Вашингтон уже обращались другие страны, которые "были возмущены такой враждебностью Китая". Американский лидер обвинил Китай в том, что он хочет "держать мир в заложниках".

"Письмо, которое они отправили, занимает много страниц и подробно перечисляет каждый элемент, который они хотят удерживать от других стран... Я не разговаривал с президентом Си, потому что не было причины. Это стало настоящим сюрпризом не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира", – написал он.

При этом Трамп отметил, что отношения США с КНР за последние шесть месяцев были замечательными, что "делает этот торговый шаг еще более неожиданным".

Трамп пригрозил, что в зависимости от дальнейших действий Китая он будет вынужден противодействовать таким шагам. По его словам, на каждый элемент, который Китай хочет монополизировать, у США "есть два".

"В конце концов, хотя это может быть болезненно, для США это будет очень полезно. Одной из рассматриваемых мер является значительное увеличение тарифов на китайскую продукцию, поступающую в США. Также серьезно рассматриваются и другие контрмеры", – подчеркнул Трамп.

Что известно о встрече Трампа с Си Цзиньпином

Дональд Трамп планировал посетить Китай перед участием в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 30 октября по 1 ноября, или встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях этого мероприятия.

Он сам 2 октября анонсировал встречу с Си Цзиньпином, отметив, что она может состояться через месяц.

Трамп отмечал, что основным предметом обсуждения должна стать соя, поскольку Китай "исключительно по торговым причинам" отказывается покупать ее у американских фермеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп анонсировал новые таможенные тарифы на китайские товары с 1 ноября. Фондовый рынок США сразу отреагировал на это.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября президент США Дональд Трамп пообщался с Си Цзиньпином по телефону. Он договорился с Си о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее и о своем визите в Китай в начале следующего года. Также Трамп сообщил, что Си Цзиньпин согласился совершить визит в Соединенные Штаты "в подходящее время".

