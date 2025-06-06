'У меня странное ощущение': дочь Келлога обратилась к отцу после нового удара России по Киеву

Дочь специального представителя президента США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога, Меган Моббз, отреагировала на массированную российскую атаку на мирные украинские города 6 июня. Она заявила, что у нее "странное ощущение, будто Россия не хочет мира", а затем обратилась к отцу, подчеркнув, насколько громко этой ночью было в Киеве.

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Об этом американка написала в соцсети X. Отметим, что дочь чиновника из команды Дональда Трампа с начала полномасштабного российского вторжения возглавляет фонд, который предоставляет столице Украины невоенную помощь.

Ночью в пятницу Моббз сообщила, что сразу несколько украинских городов подвергаются ударам со стороны РФ.

"Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответный удар, но точечные удары Украины были ответом на непрерывные российские атаки на гражданских и только после того, как Путин отказался от прекращения огня. Он хочет только больше войны – и всю Украину", – написала она.

Позже Моббз обратилась непосредственно к своему отцу Киту Келлогу: "Шумная ночь в Киеве, папа!"

"Возможно, это взрывы и стрельба среди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира", – добавила она.

Отметим, что неизвестно, была ли дочь спецпосланника Трампа в Украине во время массированной российской атаки ночью 6 июня. Но еще 1 июня она писала, что находится в Одессе.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Кит Келлог предположил, что операция СБУ "Паутина", в результате которой была уничтожена часть стратегической авиации РФ, может повысить эскалацию войны. В то же время он признал, что это серьезный удар по имиджу страны-агрессора.

Кроме этого, спецпосланник президента США заявил, что как Россия, так и Украина должны быть готовы к уступкам на переговорах.

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