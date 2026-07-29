"У меня есть реальная картинка": Хмара оценил перспективы войны с Россией и раскрыл свою личную цель, упомянув о сыновьях

Россия не прекращает терроризировать Украину массированными атаками, стремясь убить как можно больше мирных жителей, в то время как наше государство сосредоточивается на нанесении ударов по объектам, обеспечивающим военную машину агрессора. В настоящее время успехи в современной войне зависят от скорости внедрения инноваций, эффективного использования ресурсов и способности беречь жизни военных.

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Об этом в интервью американской политической активистке Лоре Лумер рассказал временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара. Он также поделился личной мотивацией положить конец войне, упомянув о двух своих сыновьях.

Украина делает ставку на технологическое превосходство над врагом

По словам Хмары, Россия пытается повлиять на ход войны посредством ударов по гражданской инфраструктуре и запугивания населения, тогда как Украина сосредотачивает свои атаки на объектах, которые непосредственно обеспечивают военный потенциал противника. Речь идет прежде всего о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающих заводах, логистических узлах и других элементах, поддерживающих боевые возможности РФ.

Такой подход влияет и на понимание роли ресурсов и военной логистики. Генерал-майор считает, что эффективное управление снабжением, техникой и возможностями подразделений является неотъемлемой составляющей успеха на поле боя.

"У меня в голове есть реальная картина того, что используется, что можно использовать против врага и что может оказаться наиболее эффективным в будущем", – объяснил он.

Хмара подчеркнул, что в будущих войнах преимущество получат те страны, которые способны быстро внедрять новые технологии, оперативно приспосабливаться к изменениям на поле боя и максимально беречь жизни военных.

Совместный оборонный потенциал Украины и США

Он также уделил внимание перспективам сотрудничества между Украиной и США, выразив надежду на формирование еще более тесного стратегического партнерства. По его словам, Соединенные Штаты обладают одной из самых мощных армий в мире, тогда как Украина приобрела уникальный опыт ведения современной войны. Поэтому, объединив эти возможности, две страны могут усилить друг друга и более эффективно противостоять общим угрозам.

Хмара подчеркнул, что одной из ключевых задач для Украины является налаживание собственного производства ракет-перехватчиков для систем Patriot, ведь именно они играют важную роль в защите от российских баллистических ударов.

По его мнению, получение таких производственных возможностей не только укрепит украинскую оборону, но и в перспективе позволит создать дополнительный ресурс для нужд американских военных операций.

Личная мотивация завершить войну

В заключение генерал-майор поделился личным. Он отметил, что потерял брата на фронте, а сейчас воспитывает двух сыновей в возрасте 11 и 9 лет.

По его словам, одна из главных личных целей – добиться прекращения боевых действий до того, как дети достигнут призывного возраста, чтобы в будущем они могли не воевать, а присоединиться к восстановлению страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Хмара провел встречу с послом США при НАТО Мэтью Витакером. Среди прочего они обсудили поставки и запуск совместного производства ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые важны для защиты украинского неба от вражеских атак.

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