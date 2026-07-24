"Спасает жизни украинцев": Хмара обсудил с послом США при НАТО запуск совместного производства ракет для Patriot

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара 24 июля провел встречу с послом США при НАТО Мэтью Уитакером. Среди прочего они обсудили поставки и запуск совместного производства ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые имеют важное значение для защиты украинского неба от вражеских атак.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что на встрече также присутствовали временная поверенная в делах США в Украине Сандра Аудкирк и генерал-лейтенант Кертис Баззард, командующий Инициативой НАТО по безопасности, помощи и обучению для Украины (NSATU) и Группой содействия безопасности Украины (SAG-U).

Ракеты для Patriot

По словам Хмары, партнеры отметили укрепление позиций Украины на поле боя. Мы делаем все возможное, чтобы различные типы беспилотников, НРК и сетецентрические операции обеспечили нам преимущество над армией России. В то же время критическая потребность Украины остается неизменной – это защита неба.

И. о. министра обороны обратился с просьбой максимально ускорить поставки ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2 GEM-T для противодействия российской баллистике. Быстрая поставка таких ракет спасает жизни украинцев, защищает наши города и сохраняет оборонную промышленность.

Также с Уитакером он обсудил запуск совместного производства и локализации ракет для системы Patriot в рамках договоренностей между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

О чем еще говорили на встрече

В Минобороны отметили, что еще одним важным направлением является взаимовыгодное сотрудничество с Америкой в сфере дронов. Украина готова делиться с США уникальным опытом современной технологической войны, отметил Хмара.

Он поблагодарил США за чрезвычайно важную поддержку, мобилизацию усилий партнеров и помощь в поставках ракет для ПВО в рамках инициативы PURL.

Также и.о. министра представил американской стороне новое военное руководство –главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого и начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка.

"С главнокомандующим Драпатым у нас сильная синергия и общее видение войны: технологическое превосходство, асимметричные решения, больше возможностей для уничтожения врага. Мы проинформировали партнеров о ситуации на фронте и шагах Украины по принуждению России к справедливому миру", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с американской оборонной компанией Raytheon о совместном производстве в Украине ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, это станет новым этапом сотрудничества между украинской и американской оборонной промышленностью.

Польша выразила Соединенным Штатам Америки готовность присоединиться к совместному с Украиной производству ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. И предложила разместить производство в Польше как на безопасной площадке.

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