Белый дом: Байден в Польше проведет переговоры с Дудой и лидерами ряда стран НАТО

В Белом дома рассказали детали предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу, который состоится 20-22 февраля. Глава Штатов встретится не только с президентом Польши Анджеем Дудой, но и с представителями Бухарестской девятки.

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Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в пятницу, 17 февраля, передает CNN. По его словам Байден в первую очередь хочет поблагодарить Дуду за гуманитарную и военную помощь, предоставленную Польшей Украине.

Американский лидер также выступит с речью и встретится с Бухарестской девяткой – группой союзников НАТО на восточном фланге. В этот союз входят такие государства, как Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.

По словам Кирби, поездка Байдена в Польщу происходит в важный момент – накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

"Президент Байден поблагодарит президента Дуду и польский народ за 3,8 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи, которую они предоставили Украине за последний год. И за все усилия, которые польский народ приложил, чтобы принять больше более 1,5 млн беженцев из Украины", – сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что во время встречи с лидерами Бухарестской девятки Байден "подтвердит непоколебимую поддержку Вашингтоном".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января СМИ начали писать о том, что американский лидер Джо Байден посетит страны Евросоюза накануне 24 февраля. Впоследствии стало известно, что он приедет в Польшу.

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