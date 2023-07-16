Турция заявила о поддержке расширения НАТО, но не без реверанса Путину

В канцелярии президента Турции Реджепа Эрдогана заявили, что Анкара поддерживает географическое расширение НАТО. При этом подчеркнули, что не приветствуют расширение военного блока "против какой-то конкретной страны".

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В то же время у Эрдогана заявили, что расширение НАТО необходимо для того, чтобы сделать альянс всеобъемлющей организацией безопасности, которая поможет достичь стабильности. Об этом в интервью журналу Middle East Eye заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

По его словам, Турция считает, что расширение альянса является ключом к прочному миру и стабильности во всем мире, однако не поддерживает географического расширения НАТО "против какой-то конкретной страны".

Алтун подчеркнул, что Турции, которая контролирует географический сухопутный мост между Востоком и Западом и водные пути к Черному морю, крайне важно находиться в западном лагере. Также он заявил, что "давняя и глубокая приверженность Турции НАТО защитила Европу".

"Во все более нестабильном мире, полном бесчисленных угроз и новых форм ведения войны, Турция активно участвует в противостоянии этим новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО. В будущем Турция останется верным союзником и важным партнером в новых инициативах альянса", – заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение войны в Украине может упростить процесс вступления нашего государства в НАТО. Поэтому россияне в очередной раз устроили настоящую истерику.

Ранее сообщалось, что Турция дала согласие на вступление Швеции в НАТО. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган согласился как можно скорее направить парламенту протокол о присоединении страны к Альянсу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анкара не намерена разрывать дипломатических отношений с Москвой и уже в августе президент Турции Реджеп Эрдоган ожидает встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Кремлевский убийца уже приглашен, но окончательного ответа пока не дал.

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