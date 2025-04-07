Целью России является война, а не мир, она должна нести ответственность – МИД Польши

В министерстве иностранных дел Польши выступили с заявлением после массированных российских обстрелов украинских городов, в результате которых есть разрушение гражданской инфраструктуры, погибшие местные жители, в том числе дети, и раненные. В ведомстве подчеркнули, что РФ не стремится к завершению войны.

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Там также призвали осудить Москву за преступления против украинского народа. Такое заявление было опубликовано в воскресенье, 6 апреля, на официальной странице польского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

В МИД подчеркнули, что очередные обстрелы Украины свидетельствуют о том, что Москва стремится к продолжению войны, а не к заключению мира.

"Польша решительно осуждает дальнейшие нападения России на Украину. Россия должна нести ответственность за гибель украинских жителей и разрушение гражданской инфраструктуры. Последние действия Москвы доказывают, что ее целью является дальнейшая война, а не мир", – говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что часть ракет, летевших на мирные украинские города и села 6 апреля, были запущены оккупантами из акватории Черного моря. Это исчерпывающее свидетельство того, что Путин не хочет заканчивать войну, а Россия не идет на полное прекращение огня, в частности на море, чтобы оставить себе возможности для ударов по Украине.

За прошедшую ночь и утром Россия направила на Украину 132 средства воздушного нападения, в том числе 23 ракеты разных типов и 109 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов. В результате вражеской атаки пострадали Киев и Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина, Николаевщина.

4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу, убив 20 человек, среди которых девять детей. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью прилетела в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

Как сообщал OBOZ.UA, посольства ряда стран мира в Украине присоединились ко Дню траура по жертвам российского ракетного удара по Кривому Рогу. Дипучреждения приспустили флаги и осудили Россию за еще одно преступление против украинского народа.

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