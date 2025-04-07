'Грустим вместе с Украиной и осуждаем Россию': посольства стран мира почтили жертв российского теракта в Кривом Роге. Фото

Посольства ряда стран мира в Украине присоединились ко Дню траура по жертвам российского ракетного удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, среди которых девять детей. Дипломатические учреждения приспустили флаги и осудили Россию за еще одно преступление против украинского народа.

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Слова солидарности с Украиной и ее народом посольства высказывали на своих страницах в социальной сети Х. Как известно, 6 апреля в Украине был объявлен День траура по жертвам обстрела оккупантами Кривого Рога.

К почтению памяти погибших присоединились посольства Германии, Польши, Франции, Соединенных Штатов Америки, Канады.

В немецком посольстве отметили, что приспустили свои флаги в знак траура и солидарности. "Сегодня мы вместе с Украиной грустим по жертвам российской атаки на Кривой Рог в прошлую пятницу", – говорится в сообщении.

Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Пьотр Лукасевич также опубликовал фото приспущенных флагов Польши и ЕС перед зданием учреждения.

"Чествование памяти девяти детей из Кривого Рога, погибших от российских военных и их ракет. Приспущены флаги перед посольством Польши", – отметил дипломат.

"Флаг Канады приспущен, а Посольство Канады в Украине грустит вместе с Украиной в связи с трагической гибелью девятерых детей в Кривом Роге. Мы осуждаем Россию за нападения на гражданские цели, такие как детские площадки и жилые дома", – отметили в соцсети Х в дипломатическом представительстве Канады в Украине.

Посол США в Украине Бриджит Бринк, которая ранее в своем сообщении в соцсети Х об обстреле Кривого Рога и гибели детей не вспомнила Россию, теперь уточнила, что ракету по городу запустили именно россияне.

Она также опубликовала фото приспущенного флага у здания посольства.

"Мы солидарны с народом Украины в этот день национальной скорби после того, как в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога погибли 20 человек, в том числе 9 детей. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", – написала Бринк.

Посольство Франции также присоединилось к трауру после смертоносных российских ударов по Кривому Рогу 4 апреля.

Напомним, что накануне в ООН осудили российский удар "Искандером" по Кривому Рогу. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что атака на несовершеннолетних стала самой смертоносной с начала полномасштабного вторжения и демонстрирует безрассудное пренебрежение к жизни гражданского населения.

Группа Управления ООН по правам человека в Украине посетила место удара в субботу, задокументировала убытки и установила личности убитых детей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью прилетела в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

– 7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены днями траура. 6 апреля был объявлен день траура по всей Украине.

– Жуткие кадры с места удара облетели мир, мировые лидеры осудили ракетный удар по Кривому Рогу, а в России удар по гражданским попытались оправдать тем, что били по ресторану, где в пятницу вечером якобы десятки военных и "инструкторов НАТО" проводили "совещание".

– На самом деле, в этом заведении в тот день состоялся форум красоты и праздновали день рождения.

– По данным местных властей, в результате атаки в Кривом Роге повреждены 44 многоквартирных дома, 8 учебных заведений и культуры.

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