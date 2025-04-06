'Путин не хочет заканчивать войну': Зеленский поручил активизировать контакты с партнерами по ПВО. Видео

Часть ракет, летевших на мирные украинские города и села 6 апреля, были запущены оккупантами из акватории Черного моря. Это исчерпывающее свидетельство того, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну, а Россия не идет на полное прекращение огня, в частности на море, чтобы оставить себе возможности для ударов по Украине.

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На фоне непрерывных жестоких ударов агрессора Украина предпринимает усилия для усиления украинской ПВО, в частности перед новой встречей в формате "Рамштайн". Об этом в традиционном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что во время совещания с министром обороны Рустемом Умеровым заслушал доклад военных. Защитники доложили, что только за минувшую ночь россияне применили против Украины более сотни ударных дронов и 23 ракеты разных типов, включая баллистику.

"И каждая ночь, каждый день – такая угроза против жизни в Украине. Мы нуждаемся в усилении нашей ПВО – это объективная реальность, – и все договоренности, которые были достигнуты с партнерами, но не были реализованы, нужно максимально активизировать. "Пэтриоты", которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь. Также следует и в Европе, и в Америке гораздо активнее производить системы ПВО, ракеты к ним. Мы в Украине можем обеспечить такое производство и нуждаемся в соответствующих политических решениях", – сказал Зеленский.

Решение о локализации производств в Украине и предоставлении нашему государству соответствующих лицензий поможет не только украинцам, но и всем партнерам, желающим жить в мире, без войны.

"Уже об этом со всеми говорили, уже понимаем, что это абсолютно возможно, и каждый российский удар является напоминанием партнерам: надо сделать наконец-то, о чем договаривались", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, усиление ПВО сейчас является одной из первоочередных задач для Украины, на выполнение которой направлены максимальные дипломатические усилия.

"Поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по ПВО. В контексте "Рамштайна" встреча готовится. Главных задач две, и это именно ПВО, именно "Пэтриоты", и вторая задача – это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей", – подчеркнул президент.

По его словам, в защите жизней украинцев путём усиления ПВО Украина рассчитывает на лидерство Соединенных Штатов Америки.

"Поручил на двусторонней основе работать по ПВО, и особенно с Соединенными Штатами Америки, имеющими достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор. Нужно соответствующее желание и соответствующие решения, чтобы защитить как можно больше жизней от российской баллистики. Усиление нашего воздушного щита одновременно будет усилением всей дипломатии", – подчеркнул Зеленский.

Упомянул он и о последней массированной комбинированной российской атаке, от которой страдали ночью и утром украинцы в ряде регионов, включая столицу. Президент акцентировал внимание на том, что пуски ракет захватчики осуществляли, в частности, и с Черного моря, о прекращении огня на котором уже какую неделю говорят американцы и россияне на двусторонних встречах.

"В сегодняшнем российском ударе были ракеты, которые запустили из акватории Черного моря. Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря произошел этот запуск. Это одна из причин, почему Россия искажает дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня: они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам. Прекращение огня на море – это не только о свободном судоходстве и снабжении продовольствием морем, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира", – сказал Зеленский.

Он считает, что последняя атака, как и все предыдущие, а также постоянное затягивание Россией переговоров о прекращении огня, свидетельствуют лишь об одном: Москва не хочет мира и не отказалась от своих захватнических намерений.

"Путин не хочет заканчивать войну, он ищет, как оставить себе возможности разжечь войну в любой момент с большей силой. Именно поэтому и дальше неизменно нужны все формы давления на Россию: усиление наших способностей защищаться, сохранение санкций и такая дипломатия, такой разговор с Москвой, который не оставит им никакой возможности убивать", – резюмировал президент.

Напомним, в минувшую ночь и утром Россия направила на Украину 132 средства воздушного нападения, в том числе 23 ракеты разных типов и 109 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО сбили 53 воздушные цели: 13 ракет и 40 ударных дронов. Еще 53 вражеских беспилотника были локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Киев и Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина, Николаевщина.

При этом в Воздушных силах отмечают: Украине стало сложнее сбивать "Кинжалы" и баллистические ракеты, ведь враг меняет тактику, модернизирует средства поражения, а систем Patriot, способных сбивать баллистику, на вооружении Украины недостаточно.

Именно поэтому утром из шести баллистических ракет сбить удалось только одну, остальные пять прилетели по Киевщине.

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