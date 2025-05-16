'Целенаправленное запугивание': в 'ЕС' отреагировали на обыски у Елисеева

Утром 16 мая сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в квартире советника пятого президента Петра Порошенко, дипломата Константина Елисеева. Следственные действия проходили в рамках дела о так называемых Харьковских соглашениях 2010 года.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности". В партии обвинили власть "в преследовании оппозиции" и "целенаправленном запугивании окружения Петра Порошенко".

"Елисеев является одним из самых авторитетных и всемирно известных украинских дипломатов, он уже почти 30 лет - один из самых активных адвокатов евроинтеграционного курса нашего государства, был длительное время главным переговорщиком от Украины по заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, промоутером безвизового режима для граждан Украины.

Рассматриваем такие своевольные действия власти как целенаправленное запугивание окружения Петра Порошенко, попытку его дальнейшей международной изоляции и нейтрализации эффективных каналов доведения до международных партнеров объективной информации о развитии внутренних политических процессов в Украине.

Призываем власть остановить политические репрессии и политически мотивированные преследования оппонентов, что является прямым нарушением демократии и верховенства права, противоречит обязательствам в рамках вступления в Европейский Союз и подрывает имидж нашего государства как демократической страны", - говорится в заявлении "Европейской солидарности".