"Цель Путина – оккупация всей Украины": Зеленский рассказал, как остановить российскую машину войны. Видео

Закончить войну, которую России развязала в Украине, возможно только благодаря совместному сильному давлению на агрессора вместе с Европой и США и совместному построению многокомпонентной системы защиты неба. На каждый вызов агрессора он должен получить мощный ответ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия". Он подчеркнул, что остановить российскую машину войны можно только лишив ее горючего.

"Цель Путина – это оккупация всей Украины. И что бы он кому-то не говорил, понятно: он так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели фундаментально. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо", – сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что Путин не верит в Америку, в Европу, в Запад, именно поэтому Россия воюет.

"Путин верит в Китай, Иран, КНДР и поэтому он ищет стратегических соглашений именно там. Путин делает ставку на то, что деньги подточат все вещи. Он верит, что деньги позволят ему купить себе прощение за все. В принципе, это и есть его план. Попытка купить прощение и продолжать войну. Вопрос главный – кто покупатель", – добавил президент.

Зеленский отметил, что Россия должна почувствовать и поверить, что Запад не позволит ей воевать. Именно поэтому, по его словам, так принципиально, чтобы были сильные ответы на каждый вызов страны-агрессора.

"Нужно действительно сильное давление, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель сохранить свою систему, свою экономику", – подчеркнул президент.

Украина нуждается в гарантированном завершении войны

Глава государства отметил важность поддержки изоляции России благодаря санкциям, тарифам и конфискации российских активов. Он подчеркнул, что требование отдать РФ украинские земли в обмен на то, чтобы Владимир Путин остановил войну, недейственно и приведет к паузе в российской агрессии, как было после 2008 года в Грузии и после 2014-го в Крыму и Донецке.

По словам президента, Украина нуждается в гарантированном завершении войны, гарантированной безопасности и гарантированной ответственности России за содеянное.

"Только вместе мы сможем достичь мира. И только если будем сильно отвечать на все вопросы по этой войне. Сильно. Для того, чтобы цели изменились", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский отреагировал на введение новых санкций против РФ Британией, Японией и Новой Зеландией. Он назвал пакет ограничений "сильным ударом по теневому флоту России и ее военным цепочкам поставок".

