'Трудно себе представить больший сюр': Порошенко поддержал Владимира Омеляна, который стал добровольцем в первый день вторжения

Бывший президент Украины и глава фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поддержал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Бывшего чиновника, по его словам, преследует Государственное бюро расследований.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Бывшего главу Мининфраструктуры подозревают в уклонении от военной службы.

"Трудно себе представить больший сюр, чем когда те, кто в первые дни полномасштабного вторжения вскочили из Киева во львовские, мукачевские и хмельницкие "котлы", жгли документы со своими на заказ слепленными делами, преследуют человека, который добровольцем пошел в армию в первый же день вторжения. ГБР, которое в народе давно уже окрестили Государственным бюро репрессий, на этот раз просто пересекло черту, пытаясь осудить военного", – написал Порошенко.

Кроме того пятый президент Украины добавил, что экс-чиновник добровольно пошел на войну в первые дни полномасштабного вторжения России.

"Мы встречались с Володей в Николаеве, куда в начале большой войны не только ГБР, но и большие "министры-патриоты" боялись сунуть свой нос. Мы виделись в Бахмуте, в Константиновке. И наконец – в госпитале, где Омелян находился после тяжелого ранения от обломков вражеского КАБа", – напомнил Петр Порошенко.

Порошенко также поддержал бывшего министра, в очередной раз высказавшись в сторону работников ГБР.

"Напомню, что эти так называемые "следователи", которые в теплых кабинетах получают зарплату как воин на передке, запакованы лучше, чем обычный солдат. И вполне могли бы показать пример, как правильно и героически нести военную службу", – написал он.

Дело Владимира Омеляна

Следователи Госбюро расследования говорят, что бывший министр служил офицером группы планирования штаба одной из воинских частей. В его обязанности входили сбор и анализ информации о боевой обстановке, контроль за выполнением приказов командования, а также подготовка предложений для планирования боевых действий.

Однако вместо выполнения этих задач чиновник сообщал руководству об участии в логистическом обеспечении и других работах, связанных с деятельностью подразделения. По версии следствия, в течение нескольких периодов 2022-2023 годов он фактически не выполнял служебных обязанностей и проводил время по своему усмотрению вне места службы в Черкасской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что НАБУ и САП вечером 11 мая провели следственные действия, связанные с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. События произошли в центре Киева, возле Дворца спорта. Известно, что Ермаку официально сообщили о подозрении в отмывании средств.

