ГБР сообщило экс-министру Омеляну подозрение в уклонении от службы: подробности дела

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Следствие считает, что после мобилизации он систематически уклонялся от выполнения служебных обязанностей, используя обман по выполнению других задач для воинской части.

Видео дня

О подозрении сообщило Государственное бюро расследований. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Известно, что экс-министр проходил службу офицером группы планирования штаба одной из воинских частей. В его обязанности входили сбор и анализ информации о боевой обстановке, контроль за выполнением приказов командования, а также подготовка предложений для планирования боевых действий.

Следователи утверждают, что вместо выполнения этих задач чиновник сообщал руководству об участии в логистическом обеспечении и других работах, связанных с деятельностью подразделения. По версии следствия, в течение нескольких периодов 2022-2023 годов он фактически не выполнял служебных обязанностей и проводил время по своему усмотрению вне места службы в Черкасской области.

Бывшему министру сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины – уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что НАБУ и САП вечером 11 мая провели следственные действия, связанные с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. События произошли в центре Киева, возле Дворца спорта. Известно, что Ермаку официально сообщили о подозрении в отмывании средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!