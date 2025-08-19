Карл Бильдт, бывший премьер-министр, а затем министр иностранных дел Швеции, вчера хорошо написал: "Официально: Трамп капитулировал перед Путиным, отказавшись от своего требования о прекращении огня. Боевые действия будут продолжаться до достижения мирного соглашения, которое удовлетворит Путина. Его условия хорошо известны. Это был очень успешный результат для Путина. Мы направляемся к ещё большей войне". И многие американские комментаторы, имея значительный опыт и знание коммуникации/противостояния США и евроатлантического сообщества с Россией, подтверждают впечатление и оценку, что саммит в Анкоридже был очень полезен Путину, и что он обнаружил много слабых мест и путаницы со стороны дипломатии Трампа. Предметом иронических и насмешливых комментариев с американской и западной сторон является не только тот факт, что в местном отеле гости нашли конфиденциальные документы Государственного департамента и документы, касающиеся графика и протокольных деталей визита (упразднённый обед), но и две фотографии, облетевшие мир. На первой трое американских солдат встают на колени и стелют красную дорожку для российского президента перед лестницей его самолёта. На втором кадре президент Трамп аплодирует (?!) Путину, приближаясь к нему – сцена, которую никогда не видели на саммитах между двумя странами со времён Советского Союза и Холодной войны.

АЛЯСКА

Встреча на Аляске (оставшаяся в российской истории как память о, извините, глупейшем решении русской царской власти 1867 года) началась с провокации министра иностранных дел Сергея Лаврова, появившегося в футболке с надписью "СССР". Владимир Путин давно заявил, что распад Советского Союза был величайшей геостратегической катастрофой 20-го века. Стремление вернуть утраченные территории – бывшие советские социалистические республики – понятно, кто хочет это видеть.

Начиная с Украины очевидно. Само проведение саммита представляло собой дипломатическую и психологическую победу русской стороны. Трамп, несмотря на вездесущую пропаганду и словарный запас о восстановлении американского могущества, несколько раз ставил Кремлю ультиматумы (список этих бесполезных требований и так очень длинный: предпоследнее было на пятьдесят дней, потом его внезапно прервали, то есть сократили до двух недель), пока, наконец, не произошел волшебный поворот и объявление.

Между тем риторика Трампа о необходимости срочного прекращения огня и очень поверхностные объяснения относительно "территориальной проблемы" (американский президент даже характеризовал российские завоевания как "захват наилучшей земли" – "с видом на море", что в бизнесе недвижимости считается лучшим месторасположением?!), внезапно молча приняли соглашение о новой позиции официально. Что именно это значит, мы не смогли услышать на пресс-конференции двух президентов, которые отказались/избежали ответов на вопросы журналистов.

Их встреча с глазу на глаз также была отменена – поэтому единственной возможностью для них напрямую, без присутствия переводчиков, обменяться сообщениями и информацией стало приглашение Трампа Путину присоединиться к нему в президентском Кадиллаке – что также вызвало подозрение у некоторых американских наблюдателей. По возвращении в Москву Путин организовал "брифинг" для своих ближайших соратников и чиновников России.

Из того, что он сказал – и как он это сделал – можно было бы сказать, что он был очень доволен содержанием и результатом встречи с Трампом. С другой стороны, Трамп, в характерно разрозненных и незаконченных заявлениях во время и после встреч, а также во время перелёта в Вашингтон, очевидно, испытывал трудности с предоставлением связного объяснения логики и целей встречи в Анкоридже. Он анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме сегодня вечером (понедельник), со (случайным) замечанием, что увидим, как украинский президент отреагирует на российские идеи по установлению "мира". И перед тем, как они снова встретятся в Овальном кабинете (который тем временем претерпел полную китчевую трансформацию в блестящих золотых деталях), Трамп вспомнил, что США готовы оказать военную помощь Украине, но не в "формате НАТО", а косвенно. Через поставки/продажу оружия европейским союзникам.

Таким образом, Украина сталкивается с очередным сложным историческим испытанием. США ожидают от украинского руководства сотрудничества и гибкости в вопросах, где готовность к сотрудничеству и уступкам является платформой национальной измены. Зеленский неоднократно давал понять, что не может быть никакого соглашения по Украине без его присутствия и участия в переговорах. Европейские союзники поддержали это, правильно понимая, что маргинализация Украины действительно является частью маргинализации самого ЕС. Если Дональду Трампу (и государственному секретарю Марко Рубио) удастся воздержаться от нарративов и сцен, которые испортили их февральскую встречу с Зеленским в Белом доме, то вполне разумно предположить, что у украинского президента будет возможность чётко установить границы и рассуждать о том, что можно обсуждать, а что нельзя и не будет.

Хотя его позиция может казаться самой слабой в треугольнике Вашингтон – Москва – Киев, это, вероятно, не так. Причина этого, несмотря на всю неявную и неизбежную критику европейской политики – как на внутреннем, так и на международном уровне – суть состоит в том, что европейцы понимают, что битва за Украину касается не только их, и что любая уступка Путину – это не только смертный приговор для Украины, но и для самой Европы. Три с половиной года войны в Украине, спровоцированные российской преступной агрессией, своим содержанием, продолжительностью и течением показали, что оставление Украины западными союзниками не может быть вариантом.

Если в этом плане были сомнения в нечёткости в начале и, не забывайте об этой детали, "трехдневной специальной военной операции", то сейчас их быть не может. Дональд Трамп и его соратники (как бы мало они ни ставили эти проблемы) должны стараться не попасть под полное влияние Москвы. Этот страх не является ни риторическим, ни пропагандистским. Американская дипломатия небезопасно приблизилась к полной манипуляции со стороны Кремля. Владимир Зеленский, безусловно, очень хорошо это понимает. То же касается и его союзников – по крайней мере, тех, кто в Берлине и Париже, и, безусловно, также в Лондоне.